Precios de la gasolina superan los 4 dólares por galón en EU, el máximo desde 2022

Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolina en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de 4 dólares por galón por primera vez desde 2022 el martes, mientras la guerra con Irán hacía que los precios del combustible siguieran disparándose en todo el mundo.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina corriente es ahora de 4,02 dólares, más de un dólar por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. La última vez que el conjunto de conductores en Estados Unidos pagó tanto en las gasolinas fue hace casi cuatro años, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo. Los precios varían de un estado a otro debido a factores que van desde el suministro cercano hasta diferentes tasas impositivas.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el costo del petróleo crudo —el principal componente de la gasolina— se ha disparado y ha oscilado con rapidez. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes por parte de grandes productores de petróleo en todo Oriente Medio.

Los automovilistas de todo el mundo también están lidiando con precios más altos de la gasolina debido a la guerra. En París, por ejemplo, la gasolina está a 2,34 euros por litro (2,68 dólares), lo que equivale a unos 10,27 dólares por galón.

La gasolina cara podría lastrar la economía y elevar otros precios.

Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida. Y, a medida que los conductores paganos más para cubrir necesidades como la gasolina, muchos podrían verse obligados a recortar sus presupuestos en otros campos.

El combustible más caro también puede elevar otros gastos, desde las facturas de servicios públicos hasta el precio de muchos productos que los consumidores compran cada día.

Los precios al consumidor y el costo de vida ya se han convertido en puntos álgidos en este año de elecciones de mitad de mandato, y los demócratas en particular están arremetiendo contra Trump y los republicanos mientras el Partido Republicano intenta mantener las mayorías en el Capitolio. Una encuesta reciente de AP-NORC encontró que el 45% de los adultos en Estados Unidos están “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente al 30% poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024 con promesas de bajar los costos.

En el futuro inmediato, los analistas señalan a los alimentos, que deben reponerse con frecuencia y también podrían ver aumentos de precios a medida que se acumulan los costos de transporte de las empresas.

Pero el transporte de otra carga y paquetes también se ha visto afectado. El Servicio Postal de Estados Unidos, por ejemplo, está buscando un recargo temporal adicional del 8% en algunos de sus productos populares, incluido Priority Mail.

El diésel, el combustible utilizado para muchos de carga y reparto, se vende camiones ahora a un promedio de 5,45 dólares por galón, frente a unos 3,76 dólares por galón antes de que comience la guerra, según AAA.

Si la guerra se prolonga, es posible que esos precios suban aún más. La mayor parte del movimiento de petroleros en el clave estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, sigue paralizada. Eso ha llevado a recortes por parte de grandes productores de la región que no tienen forma de llevar su crudo al mercado. Mientras tanto, Irán, Israel y Estados Unidos han atacado instalaciones de petróleo y gas, agravando las preocupaciones sobre el suministro.

Se liberan reservas en un esfuerzo por recortar los precios.

En busca de algo de alivio, la Agencia Internacional de la Energía se comprometió a liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de los países miembros. Eso incluye a Estados Unidos, a pesar de que Trump inicialmente restó importancia a la necesidad de petróleo de reserva.

El gobierno de Trump también ha flexibilizado las sanciones para liberar algo de petróleo de Venezuela y, temporalmente, de Rusia. La Casa Blanca también dice que eximirá durante 60 días los requisitos de transporte marítimo en virtud de una ley de más de un siglo, conocida como la Ley Jones.

Aún no está claro si esos esfuerzos traerán alivio para los consumidores. Muchos factores contribuyen a los precios de la gasolina.

Las refinerías compran petróleo crudo por adelantado, lo que significa que algunos podrían estar trabajando con petróleo más caro durante un tiempo, y llevará tiempo para que cualquier nuevo suministro llegue poco a poco a los consumidores.

Y aunque los elevados precios del crudo son un factor principal detrás del aumento de hoy, los precios de la gasolina en Estados Unidos suelen subir un poco en esta época del año. Más conductores están saliendo a la carretera y tratando de cargar combustible mientras pueden, por lo que hay una mayor demanda. El clima más cálido también trae un cambio a la mezcla de combustible de verano, que es más cara de producir que la mezcla de invierno.

Estados Unidos exporta petróleo, pero aún así se ve afectado por los precios mundiales

Estados Unidos, que es un exportador neto de petróleo, no ha visto un impacto tan marcado como otras partes del mundo que dependen más de las importaciones de combustible desde Oriente Medio, en particular Asia. Pero eso no significa que Estados Unidos sea inmune a los aumentos de precios.

El petróleo es una materia prima que se comercializa a nivel mundial. Y la mayor parte de lo que produce Estados Unidos es crudo ligero y dulce —pero las refinerías en las costas Este y Oeste están diseñadas principalmente para procesar un producto más pesado y agrio. Como resultado, el país también necesita importaciones.

Los conflictos geopolíticos en escalada han interrumpido los flujos de petróleo y han contribuido a un aumento de los precios de la gasolina en el pasado. El promedio en Estados Unidos de la gasolina corriente subió a su nivel más alto de más de 5 dólares por galón en junio de 2022, casi cuatro meses después de que comenzara la guerra en Ucrania y los líderes mundiales impusieran sanciones contra Rusia, un importante productor de petróleo.

Los precios en las gasolinaras luego bajaron desde ese récord. Antes del martes, según datos de AAA, el promedio nacional se había mantenido por debajo de la marca de 4 dólares desde mediados de agosto de 2022.