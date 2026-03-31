Se resquebraja el pacto entre gasolineros y el gobierno de Sheinbaum

La firma del acuerdo el 27 de febrero de 2025. Foto: Cuartoscuro / Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las especulaciones sobre la falta de adhesión del sector gasolinero al acuerdo para fijar un tope al diésel, el cumplimiento del pacto de precios de la gasolina regular comienza a mostrar señales de desgaste a nivel nacional. Cada vez más estaciones han optado por apartarse de este mecanismo voluntario.

De acuerdo con el análisis semanal de cumplimiento elaborado por PetroIntelligence, plataforma especializada en consultoría del sector energético, el indicador que mide qué tanto respetan los gasolineros el acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantuvo sin cambios durante varias semanas.

Entre el 5 de enero y el 2 de marzo, el nivel nacional se sostuvo en 93%, lo que sugería, al menos en el arranque del año, una adhesión amplia al pacto.

Sin embargo, esa estabilidad comenzó a romperse en marzo. Para la semana del 9 de ese mes, el cumplimiento descendió a 91%.

La tendencia continuó en la semana del 16 del marzo, cuando el indicador se ubicó en 90 por ciento.

Para el corte del 23 de marzo de 2026, el nivel nacional cayó a 89%, su punto más bajo en lo que va del año, lo que confirma un deterioro mientras la guerra en Medio Oriente sigue.

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, el escenario global obliga a “prepararse para lo peor”, en referencia a los riesgos sobre comercio y energía.

La guerra ha presionado al alza los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, lo que impacta directamente en los costos de producción y distribución de combustibles.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum reconoció que el encarecimiento del crudo ya está generando presiones sobre los precios de la gasolina y el diésel.

Acuerdos entre el sector gasolinero y el gobierno federal

Desde el inicio de la actual administración, el gobierno federal ha apostado por acuerdos voluntarios con el sector.

En febrero de 2025 se firmó uno de los más relevantes, que estableció un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina magna. Este esquema fue renovado posteriormente, manteniendo el objetivo de contener el impacto inflacionario en los consumidores.

A ello se suma un acuerdo más reciente, anunciado previo a Semana Santa del 2026, para fijar un tope de 28.50 pesos por litro en el diésel.

Sin embargo, existe la especulación de que este último enfrenta resistencia. De acuerdo con información de Bloomberg Línea publicada el 31 de marzo, algunos gasolineros que pidieron anonimato han rechazado adherirse al pacto al considerar que el nivel fijado no resulta viable bajo las condiciones actuales del mercado.

En el sur del país es en donde menos se respeta el pacto

En el desglose por entidades, el cumplimiento del acuerdo muestra una marcada disparidad regional.

Mientras que la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala registran un cumplimiento total de 100%, otras entidades presentan rezagos.

El caso más extremo es Quintana Roo, donde apenas 16% de las estaciones respeta el pacto.

Quintana Roo encabeza la lista con el precio promedio más alto de gasolina regular, en 24.87 pesos por litro, seguido de Baja California Sur con 24.31 pesos.

En contraste, los precios más bajos se observan en Tamaulipas, con 22.07 pesos, y en Chihuahua, con 22.47 pesos.

En términos de variación semanal, Tabasco registró el mayor incremento en el precio de la gasolina, con un alza de 0.065 pesos por litro, mientras que Campeche presentó la mayor disminución, con una baja de 0.048 pesos.