Señales del fin de la guerra en Medio Oriente dan alivio al peso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.72%, cotizando alrededor de 17.98 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 18.16 y un mínimo de 17.98 pesos por billete verde.

La apreciación del peso ocurre al mismo tiempo que el dólar se debilita, en medio de la especulación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene prisa por poner fin a la guerra en Oriente Medio, señaló el área de análisis de Banco Base.

De acuerdo con Banco Base, Trump ha comunicado de manera interna que está dispuesto a cerrar el conflicto incluso si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, ante la posibilidad de que los esfuerzos para reabrir ese paso marítimo puedan alargar la guerra de manera indefinida.

“Hoy por la mañana Trump hizo un comentario en su red social que refuerza esta hipótesis, al señalar que los países que tienen escasez de combustible para aviones, pueden comprarlo a Estados Unidos o ‘hacerse de coraje’ y tomar el estrecho por su propia cuenta, pues Estados Unidos ya no estará ahí para ayudar, agregando que el trabajo más difícil ya se hizo”, sostiene el análisis.

No ha concluido el conflicto bélico

Aun así, Banco Base insistió en que “es importante señalar que el conflicto no ha concluido, por lo que la apreciación de hoy del peso mexicano no debe confundirse como el inicio de una tendencia a la baja del tipo de cambio”.

“Desde que inició el conflicto se han observado otros episodios similares de apreciación, seguidos de periodos de depreciación ante noticias de una escalada del conflicto, lo que se traduce en mayor volatilidad”, reiteró.

En marzo, el peso acumula una depreciación de 4.40%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024, cuando prevalecía nerviosismo por el cambio de gobierno en México y por las reformas constitucionales que se discutían en ese momento, en particular la del Poder Judicial.