Acusan a la FIFA de especular con precios de hoteles para el Mundial en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los hoteleros de la Ciudad de México señalaron que la FIFA está vendiendo directamente habitaciones de hoteles como parte de los paquetes turísticos para el Mundial de Futbol de 2026, un esquema que ya provocó que no se pudiera ofertar cerca del 2% del total de los cuartos disponibles en la capital del país por un tiempo.

Para analistas consultados por Proceso, esta forma de comercialización ya estaría provocando la especulación en los precios del hospedaje rumbo al evento deportivo.

En una conferencia de prensa convocada de manera extraordinaria este 4 de marzo, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Javier Puente, presentó una serie de precisiones luego de que el director general del organismo, Alberto Albarrán Leyva, dio a conocer la situación que enfrenta el sector.

Desde las instalaciones de la Canaco Ciudad de México, Puente explicó que es la primera vez en la historia que la FIFA decide crear su propia agencia turística para comercializar paquetes del Mundial, lo que incluye la venta de habitaciones de hotel vinculadas al evento deportivo.

Bajo esta estrategia, el organismo internacional reservó inicialmente un bloque de habitaciones en hoteles de la capital, pero posteriormente decidió liberarlas, es decir, echar atrás parte de esas reservas.

El dirigente hotelero subrayó que, en este proceso, la FIFA incluso pierde dinero, debido a que para apartar habitaciones se debe cubrir previamente una parte de la tarifa del hospedaje.

Ante la polémica generada en estos dos días, Puente insistió en que se utilizó de manera incorrecta el término “cancelación” para describir lo ocurrido con esos cuartos.

Javier Puente (izq.), presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México

Explicó que lo que realmente ocurrió fue un “desbloqueo” de habitaciones, es decir, espacios que habían sido apartados previamente y que posteriormente fueron liberados para que se vuelvan a ofertar.

“Es así como hay que separar entre cancelación y desbloqueo”, señaló.

De acuerdo con estimaciones del propio Javier Puente, las habitaciones desbloqueadas representan alrededor del 2% de las 61.3 mil habitaciones de hotel que existen en la Ciudad de México, lo que equivale aproximadamente a mil 226 cuartos.

Será este jueves 5 de marzo cuando los hoteleros se reúnan con FIFA para revisar el tema del hospedaje en la capital del país.

Especulación de precios

Para el analista económico Kristobal Meléndez, el bloqueo inicial de habitaciones por parte de la FIFA y su posterior liberación podría detonar un proceso de especulación en los precios del hospedaje en la capital, una ciudad que, además, ya enfrenta el fenómeno de la gentrificación.

“Desde luego habrá un impacto en los precios por la demanda de habitaciones. La mayoría de hoteleros se van a ver beneficiados en esos días”, expuso a Proceso.

Para el especialista, este esquema también abre la puerta a una mayor comercialización de paquetes turísticos cerca de la fecha del Mundial, ya sea a través de la propia FIFA o de intermediarios que buscan capitalizar la demanda generada por el torneo.

“El acuerdo es que FIFA por ejemplo puede inflar precios (...) Es un negocio redondo. La FIFA iría principalmente con habitaciones de hoteles. Dado que acaparará habitaciones. El resto de demanda se irían con rentas temporales tipo Airbnb, dando prioridad a la gentrificación”, subrayó.

Por su parte, el académico del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, desde el punto de vista económico, “eso puede mover precios hacia arriba o hacia abajo por momentos, porque cambia la percepción de disponibilidad”.

“Si se apartan muchos cuartos, el mercado siente escasez. En términos generales, sí hay riesgo de precios inflados en fechas clave, sobre todo por la expectativa del Mundial”, comentó en entrevista con este medio de comunicación.

Reservas

El tema de las habitaciones hoteleras tomó relevancia luego de que Alberto Albarrán Leyva, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, reveló que el comité organizador de la FIFA “canceló” el 40% de las reservas que tenía en hoteles de la capital rumbo al Mundial de 2026.

En entrevista con Proceso este 3 de marzo, el representante del sector explicó que esta decisión equivale a aproximadamente 800 habitaciones que originalmente estaban apartadas para el evento deportivo.

De acuerdo con Albarrán Leyva, la organización del torneo tenía bloqueadas cerca de 2 mil habitaciones en distintos hoteles de la capital, con el objetivo de atender la demanda generada por los partidos que se disputarán en junio de 2026.

“El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente de 2 mil habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad ya nos cancelaron el 40%. Son aproximadamente unas 800 habitaciones”, dijo.