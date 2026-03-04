Mientras Trump corta relaciones con España, México le guiña el ojo con inversiones millonarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cortar los lazos comerciales con España tras un desacuerdo con ese país europeo por la OTAN, México se ha convertido en el principal inversor latinoamericano en la economía española, al mismo tiempo que España se ubica como de los mayores inversionistas en territorio mexicano.

De acuerdo con el estudio “España como economía trampolín de inversiones en Iberoamérica”, los empresarios mexicanos se han consolidado como el principal grupo inversor de América Latina en España y el cuarto a nivel mundial, con inversiones acumuladas por 35.1 mil millones de dólares al cierre de 2024, el dato más reciente disponible.

El informe explica que esta cifra corresponde a inversión en bienes de capital de empresas mexicanas en territorio español; inversiones productivas acumuladas a lo largo de los años.

Con ese monto, México se ubica detrás de Estados Unidos, Alemania y Francia en el ranking de países que más invierten en esa economía.

El documento señala que la dinámica de inversión entre países también está cambiando, siendo México el de mayor crecimiento.

“Considerando la inversión por país inmediato, Estados Unidos presenta una tendencia inversora decreciente en los últimos años, mientras que México es el país que crece con rapidez hasta casi alcanzar a Estados Unidos”, se lee en el estudio.

En tanto, en otro de los indicadores, en el de la Inversión Extranjera Directa (IED) de México hacia España alcanzó 12.7 mil millones de euros en 2024, de acuerdo con el mismo análisis.

Capitales españoles en México

La relación económica entre ambos países es de doble vía, mientras empresas mexicanas expanden sus operaciones en España, los capitales españoles ya tienen un peso relevante en México.

Datos de la Secretaría de Economía sostienen que España fue en 2025 el segundo país que más Inversión Extranjera Directa destinó a México, con 4.4 mil millones de dólares, monto que equivale al 10.8% del total de IED que recibió el país durante ese año.

El choque político con Trump

Este informe de flujo de inversiones se presentó al mismo tiempo que Trump anunció que su gobierno ordenó cortar los vínculos comerciales con España.

Y es que el gobierno encabezado por Pedro Sánchez rechazó respaldar las condiciones planteadas por el magnate dentro de la OTAN.

“Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, dijo el estadounidense.

Y es que el gobierno español informó que no permitirá el uso de instalaciones militares estadounidenses en territorio español para lanzar ataques contra Irán.