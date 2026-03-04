Peso gana en medio de oportunidades de que el conflicto bélico entre Irán y EU se detenga

Ejemplo de una pizarra con el tipo de cambio . Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de cuatro sesiones consecutivas de caídas, en las que acumuló una depreciación de 3.13%, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.76%, cotizando alrededor de 17.56 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.77 y un mínimo de 17.53 pesos por billete verde.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, el dólar retrocede tras dos sesiones consecutivas de ganancias, luego de que diversos medios reportaron que Irán habría establecido un contacto indirecto con Estados Unidos, con el objetivo de explorar una posible negociación para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

“La noticia ha generado mayor optimismo entre los inversionistas, al incrementar la probabilidad de una desescalada en el corto plazo”, sostiene el documento.

No obstante, precisó Grupo Monex, hay comentarios del presidente Donald Trump que sugieren que las tensiones podrían permanecer activas por más tiempo.

“Lo que presionará al alza el precio de los energéticos y tendría impacto sobre la inflación subyacente en los próximos meses”, señaló en su análisis de divisas.