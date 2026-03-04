Sin explicación, FIFA cancela 800 habitaciones reservadas en hoteles de la CDMX para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El comité organizador de la FIFA canceló el 40% de las reservas que tenía en hoteles de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026, lo que equivale a aproximadamente 800 habitaciones que originalmente estaban apartadas para el evento deportivo.

En entrevista con Proceso, el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, explicó que la organización del torneo tenía bloqueadas cerca de 2 mil habitaciones en distintos hoteles de la capital para los partidos que se disputarán en junio.

Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes comenzaron a registrarse cancelaciones de manera gradual y sin explicación oficial por parte del organismo internacional.

“El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente de 2 mil habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad ya nos cancelaron el 40%. Son aproximadamente unas 800 habitaciones”, dijo.

El directivo detalló que el recorte en las reservaciones se confirmó con corte al 3 de marzo y se dio directamente entre la organización del evento y los establecimientos hoteleros, sin intervención de autoridades públicas o del propio sector en su conjunto.

“Lo que sí me gustaría como que especificar y aclarar es que se va por temas entre particulares, entre un hotel y la FIFA, o sea, como comité organizador”, señaló.

La asociación hotelera capitalina no tiene información sobre si este mismo fenómeno de cancelaciones se esté presentando también en los otros dos estados del país que serán sede de partidos del Mundial, Jalisco y Nuevo León.

A pesar de la reducción en las reservas originalmente bloqueadas por la FIFA, el representante del sector hotelero rechazó que la decisión esté relacionada con la situación de inseguridad en el país.

En particular, descartó que tenga algún vínculo con los bloqueos carreteros y actos vandálicos registrados en distintos puntos del país tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida en febrero.

“El mensaje que nosotros como sector hotelero de la ciudad estamos dando es que esto no es por un tema de violencia, al contrario, la Ciudad de México está preparada y los hoteles de la Ciudad de México estamos listos para recibir a los turistas que van a venir al mundial”, expuso.

Para el hotelero, las cancelaciones también abren un margen de oportunidad comercial . Y es que las habitaciones que originalmente estaban bloqueadas por la organización del torneo ahora podrán ser comercializadas directamente al público que viajará para presenciar los partidos.

“Entonces, eso es una gran oportunidad para nosotros, porque bueno, nos permite poder manejar todavía ese inventario y ofrecerlo a los turistas que van a visitar la Ciudad de México durante los cinco partidos”, comentó.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la capital podría alcanzar una ocupación hotelera cercana al 70% durante la celebración del Mundial. Actualmente, el nivel de reservaciones ronda el 30%, en su mayoría son visitantes internacionales.