Trump elevará "esta semana" al 15% el arancel global, según el secretario del Tesoro de EU

MADRID (EUROPA PRESS) - El arancel del 10% aplicado por Estados Unidos con carácter global, después de que el Tribunal Supremo anulase los llamados aranceles recíprocos, será incrementado al 15% "probablemente esta semana", según anticipó el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent.

Bessent recordó que este gravamen global se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza a la implementación de la tasa por un periodo de 150 días, durante los que se analizarán diversas alternativas para los aranceles como las recogidas bajo las secciones 301 y 232.

"Son muy lentas, pero más robustas", comentó el funcionario estadunidense, que se ha mostrado convencido de que, al cabo de cinco meses, "las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior".

El pasado 24 de febrero, Estados Unidos comenzó a implementar un arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.