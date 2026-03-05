México y EU arrancan discusión bilateral del T-MEC bajo la sombra de la inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 16 de marzo México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de discusiones bilaterales rumbo a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y así definir las reglas comerciales de América del Norte en los próximos años.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, junto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quienes señalaron que este encuentro marcará el inicio formal de una serie de reuniones periódicas en este 2026 entre ambos países como parte del proceso de evaluación del tratado.

De acuerdo con lo adelantado por ambos funcionarios, entre los temas que comenzarán a discutirse se encuentra la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones del mundo, así como el fortalecimiento de las reglas de origen dentro del bloque norteamericano.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

También se analizará la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte, un tema que cobra relevancia en medio de las preocupaciones expresadas por Donald Trump, analistas y legisladores estadunidenses, quienes han señalado que la situación de inseguridad en México, particularmente la presencia del crimen organizado, ya está afectando la actividad económica y el funcionamiento de las cadenas productivas en la región.

Ambassador Greer and Mexican Secretary of Economy @m_ebrard announced the first round of bilateral discussions in preparation for the Joint Review of USMCA.



Negotiators will hold the first meeting the week of March 16.https://t.co/zM7yvbadpj — United States Trade Representative (@USTradeRep) March 5, 2026

“De manera que tendremos esa ronda, vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, expuso Ebrard en un video difundido en redes sociales.