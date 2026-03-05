Economía

México y EU arrancan discusión bilateral del T-MEC bajo la sombra de la inseguridad

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer anuncian una primera ronda de reuniones en las que abordará la seguridad de las cadenas de suministro, en el marco de una de las principales preocupaciones de Donald Trump
jueves, 5 de marzo de 2026 · 14:44

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 16 de marzo México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de discusiones bilaterales rumbo a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y así definir las reglas comerciales de América del Norte en los próximos años.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, junto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quienes señalaron que este encuentro marcará el inicio formal de una serie de reuniones periódicas en este 2026 entre ambos países como parte del proceso de evaluación del tratado.

De acuerdo con lo adelantado por ambos funcionarios, entre los temas que comenzarán a discutirse se encuentra la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones del mundo, así como el fortalecimiento de las reglas de origen dentro del bloque norteamericano.

 

 

También se analizará la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte, un tema que cobra relevancia en medio de las preocupaciones expresadas por Donald Trump, analistas y legisladores estadunidenses, quienes han señalado que la situación de inseguridad en México, particularmente la presencia del crimen organizado, ya está afectando la actividad económica y el funcionamiento de las cadenas productivas en la región.

 

 

“De manera que tendremos esa ronda, vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, expuso Ebrard en un video difundido en redes sociales.

