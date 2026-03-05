Peso pierde ante nerviosismo por guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.56%, cotizando alrededor de 17.67 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.57 y un máximo de 17.70 pesos por billete verde.

Tanto para el área de análisis de Banco Base como para Grupo Monex, el nerviosismo se intensificó ante señales de que la guerra en Irán podría prolongarse en los próximos días.

Este escenario genera aversión al riesgo en los mercados financieros globales, presiona al alza los precios de los energéticos en el mercado de materias primas y eleva las expectativas de inflación a nivel mundial, factores que suelen fortalecer al dólar y debilitar a monedas emergentes como el peso.

“De acuerdo con medios, la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán señaló que planean intensificar los ataques en represalia durante los próximos días, indicando además que podrían atacar infraestructura nuclear de Israel si se pretende hacer un cambio del régimen”, se lee en el análisis de Banco Base.

A ello, se suma la preocupación por la seguridad en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Persisten los riesgos de cruce por el Estrecho de Ormuz y la navegación en el Golfo Pérsico, luego de que un buque petrolero registró una explosión y daños cerca de Irak.