Empresarios ven riesgos económicos por reforma electoral de Sheinbaum; preocupa T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación de la reforma electoral. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el sector empresarial mexicano no es momento de que se ejecute la reforma electoral del autodenominado segundo piso de la Cuarta Transformación, pues se podría abrir un escenario de incertidumbre innecesario para la economía del país, justo cuando México enfrenta negociaciones comerciales clave.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) hizo saber que le preocupa que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no genere un escenario de certidumbre económica.

Por medio de un posicionamiento, los industriales del país reconocieron “la relevancia del debate en torno a la propuesta de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo Federal”.

Sin embargo, hicieron un llamado a que el análisis legislativo de la reforma se “conduzca con responsabilidad, apertura y rigor técnico”, insistiendo en que “la solidez de las instituciones democráticas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas en México”.

“Para el sector industrial, la certidumbre jurídica y la previsibilidad en las reglas del juego constituyen condiciones indispensables para la toma de decisiones de inversión de corto y largo plazo”, se lee en el documento difundido por la organización empresarial.

La Canacintra detalló que cualquier modificación al sistema electoral “debe fortalecer la confianza en los procesos democráticos y asegurar un entorno institucional estable que brinde señales claras a los mercados nacionales e internacionales”.

También tomando como prioridad el desarrollo de proyectos productivos y la generación sostenida de empleos formales.

“Desde la industria reiteramos que un sistema electoral confiable no solo es un pilar de la vida democrática, sino también un factor determinante para mantener un clima favorable a la inversión, la competitividad y el crecimiento económico del país”, sostuvo.

No es momento de una reforma

La Canacintra no es el único organismo empresarial en hacer saber su preocupación.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también consideró que la coyuntura económica actual no es la más adecuada para abrir una discusión de este tipo.

Durante una visita al estado de Nuevo León, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, expuso que una reforma electoral podría mermar la confianza en un momento en el que el país requiere justamente fortalecerla frente a inversionistas y socios comerciales.

Esto ocurre, dijo, cuando México se encamina hacia la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como hacia la firma del acuerdo con la Unión Europea.

“La prioridad hoy no es una reforma electoral. Por eso decimos no sé si es barato, si es caro, si es perfectible. Seguro todo es perfectible, pero lo que decimos no es el momento de dividir al país, porque hoy hablar de una reforma político-electoral divide, polariza”, expuso.