México tiene la segunda mayor brecha salarial de género en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México es el segundo país de América Latina con mayor brecha salarial de género, tan solo después de Chile, advirtió la Radiografía de la Mujeres en el Trabajo 2026 de Buk, consultoría especializada en recursos humanos.

El estudio confirmó que el país registra una brecha salarial entre hombres y mujeres promedio de 16.6%, la segunda más alta de la región, solo superada por la de Chile con un 17%.

Además, reveló que, en México, mientras más suben las mujeres en la escalera corporativa, menos les pagan en comparación con sus colegas masculinos. En los niveles salariales más bajos la brecha es de 8.1%, pero en los puestos de liderazgo alcanza 21.3%, el mayor salto observado en Latinoamérica.

Con datos de más de 6 mil colaboradores recopilados en Chile, Colombia, México y Perú, la investigación proporciona evidencia sobre cómo las brechas de género se intensifican a medida que aumenta la jerarquía, la responsabilidad y la trayectoria laboral.

“Aunque esta es una tendencia que se observa en otros países de la región, en México el incremento es más pronunciado y evidencia un efecto claro: ‘el techo de cristal salarial’, ya que la desigualdad se agrava precisamente donde se concentran el poder y las decisiones estratégicas”, destacó Buk.

El techo de cristal es un concepto que se ha utilizado para nombrar los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar puestos de alto nivel. La mayoría de estas barreras están basadas en estereotipos de género y fomentan prácticas que tienden a beneficiar a los varones dentro de las organizaciones.

“Mientras en los puestos de entrada los salarios suelen estar estandarizados, en la alta dirección la discrecionalidad en la definición de sueldos, bonos y compensaciones amplía la brecha salarial conforme las mujeres avanzan en su carrera profesional”, apuntó Buk.

En 2025, la proporción de las mujeres en consejos de administración de las principales empresas en México alcanzó un 17.5%, un porcentaje inferior al de la OCDE (32.5%), lo que resalta un rezago en la inclusión femenina en posiciones de toma de decisiones corporativas, de acuerdo con datos del área de investigación económica de BBVA México.

Siete de cada 10 hombres no perciben la brecha salarial en México

Otro hallazgo del estudio de Buk, fue que la mayoría de los hombres no logra identificar la brecha salarial en su lugar de trabajo: 73% de ellos considera que existe igualdad salarial en su organización y solo 12% está en desacuerdo con esa afirmación.

Además, solo el 6% de los hombres en cargos directivos reconoce que existe desigualdad salarial, lo que plantea un importante desafío para cambiar el panorama laboral que enfrentan las mujeres.

Por otra parte, el 47% de las mujeres mexicanas considera que las promociones no se basan realmente en evaluaciones de desempeño, lo que debilita la confianza en que su esfuerzo será reconocido.

En México, hombres y mujeres piden aumentos salariales en proporciones muy similares, 36% y 38% respectivamente con niveles de éxito comparables.

“Esto indica que la desigualdad no se explica por una menor iniciativa de las mujeres, sino por factores estructurales que operan dentro de las organizaciones”, destacó Buk.

Asimismo, se detectó que las mujeres tienen un menor acceso a capacitación (43% frente al 51% de los hombres) y reportan un entorno laboral con mayor estrés y sobrecarga de trabajo.

Trabajo de cuidados no remunerado dificulta inserción laboral

Además, diversos estudios e indicadores muestran que las labores de cuidado y crianza continúan afectando de manera directa la participación de las mujeres en el mercado laboral mexicano.

ONU Mujeres (2025) reporta que, a nivel mundial, las mujeres realizan 2.5 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres, lo que restringe su acceso al mercado laboral formal.

De acuerdo con el Informe sobre las desigualdades labores entre hombres y mujeres, publicado en 2025 por BBVA, en México, “ellas dedican un promedio de 331 minutos diarios (al trabajo no renumerado) comparado con 131 minutos por parte de los hombres, lo que representa una brecha de más de 200 minutos".

La persistencia de la brecha salarial es una problemática compleja, en un contexto en la que las responsabilidades de cuidado son la principal barrera que impide la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

Problemática global

El más reciente Índice Global de Brechas de Género del Foro Económico Mundial (2025) reveló que ninguna economía ha alcanzado la paridad de género. Islandia encabeza el índice por 16 años consecutivos, y es el único país que ha cerrado más del 90% de su brecha de género desde 2022.