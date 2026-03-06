Peso sigue perdiendo ante escalada de la guerra en Irán y temor en los mercados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la jornada con una ligera pérdida frente al dólar, con una depreciación de 0.27%, cotizando alrededor de 17.77 pesos por dólar, con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el billete verde tocó un mínimo de 17.63 y un máximo de 17.85 pesos.

“La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo global, pues no hay señales de que la guerra en Irán pueda terminar pronto”, expuso el área de análisis de Banco Base.

De hecho, la Cámara de Representantes rechazó con 219 votos a favor y 212 en contra, una resolución para forzar el fin de los ataques estadounidenses contra Irán.

“La medida ya había sido rechazada el miércoles en el Senado y con esto envía la señal de que el conflicto, por ahora, cuenta respaldo a nivel legislativo”, se lee en el análisis matutino.

Se suma que, durante la noche, Irán lanzó ataques con misiles y drones a varios países del Golfo Pérsico, destacando Arabia Saudita, Kuwait y Baréin.

Por su parte, Israel y Estados Unidos realizaron ataques con misiles contra la capital iraní de Teherán.

Incluso, el ataque recibido por Teherán durante la noche ha sido el más intenso en los 7 días que van de la guerra, lo que ha elevado aún más la preocupación de los mercados sobre una posible escalada regional.

“Debido a los ataques más recientes, el ministro de Energía de Qatar declaró que, si la guerra en el Medio Oriente continúa, los productores del Golfo podrían detener sus exportaciones de energía en unas semanas", señaló el Banco Base.

La guerra está generando disrupciones en el suministro energético mundial, particularmente por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el riesgo de daños a la infraestructura petrolera y gasera de Medio Oriente.

Inflación

Los ataques ocurridos durante la noche también han intensificado las presiones al alza sobre los precios de la energía, lo que amenaza con trasladarse a mayores niveles de inflación en la economía global.

Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos podría considerar nuevas alzas en la tasa de interés, con el objetivo de evitar episodios inflacionarios severos como el observado en 2021 y 2022, cuando inicialmente se creyó que el aumento de la inflación sería transitorio.