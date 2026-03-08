El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

CHICAGO (AP) — Los precios del petróleo superaron el domingo los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, ya que la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte en Oriente Medio.

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 107.97 dólares después de que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 16,5 % por encima de su precio de cierre del viernes, de 92,69 dólares.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 106,22 dólares por barril. Eso es un 16,9% más que su precio de cierre del viernes, de 90,90 dólares.

Ambos podrían subir o bajar a medida que continúan las negociaciones en el mercado.

Los aumentos se produjeron después de que los precios del crudo en Estados Unidos se dispararan un 36% y los del Brent subieran un 28% la semana pasada.

Los precios del petróleo se han incrementado fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, ha involucrado a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha detenido a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que ha agravado las preocupaciones sobre el suministro.

La última vez que los futuros del crudo en Estados Unidos cotizaron por encima de los 100 dólares por barril fue el 30 de junio de 2022, cuando el precio alcanzó los 105.76 dólares. En el caso del Brent, fue el 29 de julio de 2022, cuando el precio llegó a 104 dólares por barril.

El aumento global de los precios del petróleo desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero ha sacudido los mercados financieros, lo que ha provocado preocupaciones de que los mayores costos de la energía alimenten la inflación y lleven a un menor gasto de los consumidores estadounidenses, el principal motor de la economía.

En Estados Unidos, un galón de gasolina corriente subió a 3,45 dólares el domingo, unos 47 centavos más que una semana antes, según el club automovilístico AAA. El diésel se vendía a unos 4,60 dólares el galón, un aumento semanal de unos 83 centavos.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que los precios de la gasolina en Estados Unidos volverían a estar por debajo de 3 dólares el galón "dentro de no mucho".

"Mire, nunca se sabe exactamente el plazo de esto, pero, en el peor de los casos, esto es cosa de semanas, no de meses", añadió Wright.

Si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril, algunos analistas e inversores dicen que podría ser demasiado para que la economía mundial lo soporte.

Las autoridades iraníes dijeron que los ataques israelíes contra depósitos de petróleo en Teherán y una terminal de transferencia de petróleo a primera hora del domingo mataron a cuatro personas. El ejército de Israel dijo que los depósitos estaban siendo utilizados por el ejército iraní como combustible para lanzar misiles. Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del parlamento de Irán, advirtió que el impacto de la guerra en la industria petrolera se dispararía.

Irán exporta aproximadamente 1.6 millones de barriles de petróleo al día, en su mayoría a China, que quizá tenga que buscar suministro en otros lugares si las exportaciones de Irán se ven interrumpidas, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.

El precio del gas natural también ha subido durante la guerra, aunque no tanto como el petróleo. Se vendía a unos 3.33 dólares por cada mil pies cúbicos a última hora del domingo. Eso es un 4.6% más que su precio de cierre del viernes, de 3.19 dólares, después de subir alrededor de un 11% la semana pasada.

Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos, un barómetro del mercado, cayeron a última hora del domingo, lo que apunta a que los principales índices de Wall Street abrirán a la baja el lunes. El futuro del S&P 500 bajaba un 1.6%, mientras que el del Dow caía un 1.8%. El futuro del Nasdaq composite bajaba un 1.5%.

El viernes, el S&P 500 cayó un 1.3% y el Dow se desplomó hasta 945 puntos antes de terminar con una pérdida de aproximadamente 450, y el Nasdaq se hundió un 1.6%.