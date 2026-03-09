Estos son los cuellos de botella del T-MEC: sectores exigen al gobierno atender riesgos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó el evento donde se dieron a conocer los resultados de las consultas públicas sobre la renegociación del T-MEC.. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado del proceso de consultas para la revisión del T-MEC, el sector productivo, el académico y el sindical de México sostienen que el tratado no se puede ratificar si no se resuelven los temas de abastecimiento energético, mejora logística y aumenta la tasa de preparación educativa de los mexicanos.

Además, algunos señalamientos van en respuesta a las medidas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025.

De acuerdo con el documento presentado por la Secretaría de Economía, el diagnóstico surgido de estas consultas revela que existen tres cuellos principales de botella que hoy amenazan con frenar el aprovechamiento pleno del tratado.

“Tres temas se repiten con frecuencia en la mayor parte de territorios y sectores, independientemente de su vocación productiva”, sostiene el documento.

El primero es la energía. Tanto en el norte como en la región del Bajío, donde se concentra buena parte de la manufactura exportadora del país, la discusión gira en torno a los precios, la disponibilidad y la estabilidad del suministro eléctrico para sostener la competitividad de las plantas industriales.

Cabe señalar que esta preocupación se elaboró antes de la guerra en Medio Oriente, un conflicto que ya comenzó a presionar al alza los precios de los energéticos a nivel global.

Por ejemplo, el precio del barril de petróleo ya rebasó los 100 dólares en el arranque de marzo, lo que eleva los costos para la industria y aumenta la incertidumbre sobre el suministro energético.

En el sur del país la preocupación es que se detonen proyectos de energía, especialmente limpia.

El segundo pendiente identificado en las consultas es la logística e infraestructura, donde la capacidad actual “simplemente no alcanza” para las necesidades de integración productiva que exige el comercio de América del Norte.

En la frontera norte, por ejemplo, la saturación de los cruces fronterizos eleva los tiempos de traslado y los costos para las empresas.

En el centro del país, la falta de conectividad intermodal limita la eficiencia del transporte de mercancías.

Mientras tanto, en el sur-sureste la ausencia de carreteras estratégicas y nodos logísticos frena la articulación productiva de la región con el resto del país.

El tercer cuello de botella es el capital humano y la movilidad laboral.

“La industria automotriz, aeroespacial, electrónica, farmacéutica y de servicios digitales coincide en que la falta de personal técnico especializado puede convertirse en el principal freno de la integración norteamericana”, se lee en el documento.

Más preocupaciones

El documento también recoge inquietudes específicas del sector privado en estados con fuerte presencia manufacturera como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Ahí, empresarios y cámaras industriales plantearon la necesidad de simplificar los procesos vinculados a las reglas de origen y fortalecer el contenido nacional en las cadenas productivas.

Aunque el documento no lo señala de forma directa, varias de estas preocupaciones se interpretan como una respuesta a las medidas comerciales que ha impulsado Donald Trump desde el año pasado para presionar al sector automotriz de América del Norte.

Las empresas exponen que los costos y retrasos asociados a los procedimientos de verificación afectan especialmente a los proveedores locales y a las pequeñas y medianas empresas que buscan integrarse a las cadenas de valor regionales.

En paralelo, en estados como Sinaloa y Zacatecas, los sectores agroindustriales propusieron armonizar los estándares sanitarios y fitosanitarios con Estados Unidos y Canadá para facilitar el acceso de los productos agrícolas mexicanos a mercados de alto valor.

Este tema revive las restricciones que Estados Unidos ha aplicado al ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador.

Asimismo, en cinco entidades federativas participantes en las consultas se subrayó la importancia de evitar que los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida (MLRR), aplicables a sectores como automotriz, autopartes y minería, se utilicen como instrumentos de presión comercial o política.

En estados fronterizos como Baja California y Chihuahua se insistió en la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos laborales y la competitividad empresarial, particularmente en industrias orientadas a la exportación.

También se mencionó que el crecimiento de la economía digital exige reglas claras sobre protección de datos, competencia y operación de plataformas electrónicas.

Esto, si México quiere mantener su posición dentro del bloque económico de América del Norte.