Fábrica de moscas contra el gusano barrenador se terminará en dos meses: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En dos meses se terminará de construir la fábrica de moscas estériles que podrán combatir al gusano barrenador, aunque la apertura de la frontera seguirá dependiendo de Estados Unidos, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal recordó que está planta se ubica en Chiapas y que Estados Unidos aportó dinero para su instalación.

Afirmó que su gobierno trabaja para el control del gusano su gobierno, además de que también buscan que haya carne que se pueda quedar para consumo en México.

Entre los estados con los que trabaja la federación son: Sonora, Durango y Coahuila, y también se da el interés con la administración de Tamaulipas.

“Vamos a ver la apertura, seguimos trabajando con Estados Unidos, depende de ellos” y agregó: “Nosotros seguimos trabajando para el control del gusano barrenador”.