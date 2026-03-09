La inflación y la guerra en Medio Oriente forman la “tormenta perfecta” para Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que la inflación en febrero haya escalado saliendo del rango establecido por el Banco de México (Banxico), sumado a la presión que hay por los precios de los energéticos por la guerra en Medio Oriente, es la combinación para una “tormenta perfecta” y que pondrá a prueba al Banco de México, coincidieron analistas e instituciones financieras.

Para el director de Análisis Económico en Finamex, Víctor Gómez Ayala, las decisiones de política monetaria del Banxico se verán a prueba por la guerra en Medio Oriente, esto en un momento en el que los precios ya venían presionados dentro del país.

Y es que, por un lado, la inflación anual repuntó en febrero a 4.02%, saliendo del intervalo de variabilidad que el banco central fija alrededor de su objetivo de 3%, y, por el otro, la escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a elevar los precios internacionales del petróleo.

El analista insistió en que, aunque en México se acuda al IEPS para contener la subida de precios de los energéticos, como la gasolina, y así limitar el traspaso hacia los precios al consumidor, sigue en pie el frente de presión los aranceles que puso la nación tricolor a países con los que no tiene tratado comercial, en su mayoría asiáticos.

“Estas dos asimetrías son, por lo tanto, relevantes para el panorama de política monetaria de Banxico (...) El camino hacia adelante probablemente será accidentado”, expuso.

Aun con ese entorno adverso, el analista anticipa que Banxico podría seguir viendo espacio para un recorte de la tasa de interés en marzo, aunque insistió en que no será una decisión sencilla en medio de un panorama tan incierto.

El área de análisis de Banorte también espera que los recortes se reanuden en la próxima decisión del banco central.

Aunque también anticipa un escenario alternativo en el que la Junta de Gobierno opte por la cautela, precisamente por la incertidumbre que genera el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios de la energía.

“Considerando que el estímulo fiscal al IEPS de gasolinas actualmente es de cero, creemos que hay espacio para que los amortiguadores actuales mitiguen parte del impacto a nivel local”, sostuvo en referencia al mecanismo fiscal y que utiliza el gobierno para contener el alza del precio de las gasolinas.

Por su parte, el head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, Mauricio Guzmán, insistió en que, con los niveles de inflación presentados en febrero, más la agudización de los conflictos en Medio Oriente, Banxico podría incluso sorprender al mercado no recortando su tasa objetivo, especialmente si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se mantiene sin cambios en su próxima reunión.

“Sin menoscabo de lo anterior, dada la naturaleza transitoria de los diversos choques afectando la dinámica de precios local, creemos que, de darse la pausa, Banxico de cualquier modo reanudaría su ciclo de relajación tan pronto como en la siguiente reunión (7 de mayo), amparados en un crecimiento económico que seguirá postrado”, expuso.