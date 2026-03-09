México analiza medidas ante subida del precio del petróleo por guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el incremento en los precios del petróleo, provocado por la guerra en Medio Oriente y que éstos impacten en la economía local, México ya comenzó a evaluar posibles medidas.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que todo el gabinete relacionado con las finanzas y economía del país fue convocado a Palacio Nacional este 9 de marzo.

“Estamos atendiendo a detalle lo que está ocurriendo”, expuso desde las instalaciones de la Secretaría de Economía.

El funcionario explicó que el gobierno federal mantiene un monitoreo constante de la evolución de los mercados energéticos internacionales, sin embargo, reconoció que aún no saben en cuánto tiempo se extenderá la volatilidad de los precios.

Es difícil saber cuánto tiempo va a ocurrir, hay medidas previstas por si se prolonga”, dijo Ebrard.

Sin embargo, señaló que está pendiente de una posible escalada de precios en diferentes rubros de la economía del país.

Cabe señalar que el precio del barril de petróleo ya llegó a cotizar en el arranque de esta semana del 9 de marzo por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent crude, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate.

Este incremento también se da en espera de que el G7 libere las reservas petroleras de emergencias internacionales.