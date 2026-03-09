Peso pierde mientras suben los precios de los energéticos por la Guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.02% y cotizando alrededor de 17.80 pesos por dólar, sin embargo, el dólar se fortalece conforme aumentan los precios de los energéticos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.82 y un máximo de 18.02 pesos por dólar.

Desde que inició la guerra, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.33% o 57.30 centavos.

De acuerdo con el análisis matutino de Grupo Financiero Monex, los inversores continúan reduciendo su exposición a divisas de economías emergentes, ante el incremento de la incertidumbre global.

De hecho, el peso mexicano cede terreno y se ubica en el 16° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

“Los inversores continúan evaluando el efecto del constante conflicto en Medio Oriente. Considerando las restricciones comerciales de Irán en el estrecho de Ormuz y una menor oferta de productos energéticos, el precio del petróleo permanece en ascenso, lo que refuerza las perspectivas de choques inflacionarios futuros y el atractivo del dólar como activo de refugio”, señaló Monex.

Impacto de la guerra prolongado

De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Banco Base, durante el fin de semana la Guardia Revolucionaria de Irán señaló a medios que las fuerzas armadas iraníes podrían continuar con sus operaciones actuales durante seis meses.

Así se envía la señal de que el impacto de la guerra podría ser prolongado y afectar severamente la infraestructura energética de Medio Oriente y el cruce de energéticos a través del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo y gas.

“El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comentó que continuarán el conflicto en contra de Irán con todas sus fuerzas”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en su red social que los precios de la energía caerán rápido cuando la destrucción de la “amenaza nuclear” de Irán termine, agregando que es un pequeño precio a pagar por la seguridad y la paz mundial.

Inflación

El comportamiento reciente del peso también se relaciona con el dato más reciente de inflación en México.

La inflación anual de febrero se ubicó en 4.02%, desde el 3.79% previo, con lo que superó las previsiones del mercado de 3.94% y cortó la racha de siete meses dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México (+/- 1% alrededor del objetivo del 3.0%).