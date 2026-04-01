Gobierno de Sheinbaum ratifica acuerdo con el sector gasolinero para el precio del diésel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, así como organizaciones y empresas del sector gasolinero, reiteraron que sí existe un acuerdo para establecer un tope al precio del diésel, quedando por debajo de los 28.30 pesos el litro.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Energía (Sener) informó que, ante el alza en los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, se alcanzó un acuerdo temporal con empresarios gasolineros; sin embargo, no especificó el plazo de días en los que se implemente el tope.

“El gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y las empresas del sector gasolinero mantienen una coordinación y comunicación permanente que ha permitido traer beneficios directos a las familias mexicanas”, se lee en el documento firmado por 22 grupos y empresas gasolineras, entre ellas la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Grupo Gasolinero Hidrosina y Petro Seven.

?? Comunicado Conjunto | El @GobiernoMX y las empresas del Sector Gasolinero mantienen una coordinación y comunicación permanente que ha permitido traer beneficios directos a las familias mexicanas, estableciendo un acuerdo temporal con el objetivo de reducir el precio del diésel… pic.twitter.com/W8fX1gk6tY — SENER México (@SENER_mx) April 1, 2026

La tarde de este 31 de marzo, Onexpo confirmó a Proceso que los gasolineros del país sí están de acuerdo con las medidas de apoyo impulsadas por el gobierno federal, en particular con el establecimiento de un tope al precio del diésel.

Sin embargo, horas antes, Bloomberg Línea reportó que un grupo de empresarios gasolineros, bajo condición de anonimato, manifestó reservas sobre el acuerdo.

Estrategia “exitosa”

La Secretaría de Energía recordó que, desde hace un año, opera una estrategia similar para la gasolina regular, la cual calificó como “exitosa”.

El esquema se basa en la participación voluntaria de los empresarios y en la intervención de diversas entidades gubernamentales.

“La cual convoca a la participación voluntaria de los empresarios del sector y la acción directa de distintas entidades gubernamentales, mediante la cual se ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de 24 pesos por litro, misma que se mantiene vigente”, señaló la dependencia.

La Sener insistió en que el acuerdo para el diésel replica el modelo aplicado a la gasolina regular, es de carácter voluntario y depende de variables operativas clave, como los niveles de inventarios, la logística de distribución, los precios en terminales de almacenamiento y reparto, así como los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).