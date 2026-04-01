SpaceX se dispone a vender acciones y convertir a Musk en el primer billonario del mundo

Elon Musk asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial, el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — La empresa de exploración espacial de Elon Musk ha presentado documentación preliminar para vender acciones al público, según dos fuentes familiarizadas con el trámite, una oferta que probablemente se ubicaría como la mayor de la historia y podría convertir a su fundador en el primer billonario del mundo.

Una oferta pública inicial de SpaceX promete ser uno de los mayores acontecimientos del año en Wall Street, con varios bancos de inversión alineándose para recaudar decenas de millas de millones con el fin de financiar las ambiciones de Musk de establecer una base en la Luna, poner en órbita centros de datos del tamaño de varios campos de fútbol y, posiblemente, algún día enviar a un hombre a Marte.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el registro confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores.

SpaceX no ha respondido a una solicitud de comentarios.

No se ha revelado exactamente cuánto planea recaudar SpaceX, pero, según se informa, la cifra podría llegar a 75.000 millones de dólares. La oferta, que podría llegar en junio, podría valorar todas las acciones de SpaceX en 1,5 billones de dólares, casi el doble de lo que se valoró la empresa en diciembre, cuando algunos propietarios minoritarios vendieron sus participaciones, según la firma de investigación Pitchbook.

Además de fabricar cohetes reutilizables para lanzar astronautas y equipos a la órbita, SpaceX es propietaria de Starlink, la mayor empresa de comunicaciones satelitales del mundo. La compañía también compró recientemente otros dos negocios de Musk: la plataforma de redes sociales X, antes Twitter, y su empresa de inteligencia artificial, xAI.