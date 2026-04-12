Habilitan vuelos extraordinarios en Cancún para pasajeros afectados por Magnicharters

El mensaje a los afectados por la cancelación de vuelos. Foto: Facebook Mara Lezama

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Tras la cancelación temporal de operaciones de la aerolínea Magnicharter, esta noche fueron habilitados vuelos extraordinarios para pasajeros que les fueron canceladas sus salidas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los vuelos para los viajeros que se encuentran en esta situación, serán gratis con salidas habilitadas con Viva Aerobús.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, ofreció un mensaje con carácter de urgente, para informar de la habilitación de dos vuelos, uno a las 11 de la noche, tiempo de Cancún, y otro a la 1 de la mañana, ya del día 13 de abril.

“Aviso urgente. Si tienes hoy domingo un vuelo por Magnicharter y te lo cancelaron, ven al Aeropuerto Internacional de Cancún, estamos en la Terminal 2. Hemos logrado y con la ayuda del Gobierno de México, de la presidenta (...) y de Viva Aerobús que puedan regresar a casa el día de hoy”, dijo la jefa del ejecutivo en esta entidad a través de su red social Facebook.

En un primer mensaje, la mandataria estatal avisó que sólo es para pasajeros que tenían vuelos programados de Cancún a Monterrey; aunque también existe la ruta que conecta con la Ciudad de México desde esta parte del país.

Los pasajeros que se encuentren en esta situación tendrán que acudir a los mostradores 67 y 68 de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

La empresa Grupo Aéreo Monterrey (Magnicharters) anunció la cancelación de todos sus vuelos de las próximas dos semanas argumentando problemas de logística.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se encuentra trabajando en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

Reportes de este día desde el Aeropuerto Internacional de Cancún indicaron que había movimiento normal, justo en el último día de las vacaciones de Semana Santa.