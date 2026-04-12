Aviación
Magnicharters cancela vuelos las próximas dos semanas por “problemas de logística”La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya se encuentra trabajando en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Grupo Aéreo Monterrey (Magnicharters) anunció la cancelación de todos sus vuelos de las próximas dos semanas argumentando problemas de logística.
Por ello, el gobierno federal exhortó a los usuarios que se encuentran en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelos programados con Magnicharters, se acerquen a Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para recibir apoyo.
Magnicharters afirmó que ya se encuentra trabajando en la situación que enfrenta para dar solución al problema e invitó a sus clientes a comunicarse a sus oficinas para recibir atención.
Magnicharters informa. pic.twitter.com/MVRMWYaAVR— Magnicharters (@Magnicharters) April 12, 2026
En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya se encuentra trabajando en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.
La #SICT y @AFAC_mx informan: pic.twitter.com/cah5K526E7 — SICT México (@SICTmx) April 12, 2026