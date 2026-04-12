Aviación

Magnicharters cancela vuelos las próximas dos semanas por “problemas de logística”

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya se encuentra trabajando en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.
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Economía
domingo, 12 de abril de 2026 · 18:18

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Grupo Aéreo Monterrey (Magnicharters) anunció la cancelación de todos sus vuelos de las próximas dos semanas argumentando problemas de logística.

Por ello, el gobierno federal exhortó a los usuarios que se encuentran en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelos programados con Magnicharters, se acerquen a Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para recibir apoyo.

Magnicharters afirmó que ya se encuentra trabajando en la situación que enfrenta para dar solución al problema e invitó a sus clientes a comunicarse a sus oficinas para recibir atención.

 

 

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya se encuentra trabajando en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

 

 

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