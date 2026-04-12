Precio del petróleo sube después de que EU anunció que bloqueará puertos iraníes a partir del lunes

Buques petroleros y de carga se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. . Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del domingo después de que Estados Unidos anunció que bloquearía los puertos iraníes a partir del lunes.

El precio del petróleo crudo estadounidense subió un 8%, hasta los 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, de referencia internacional, subió un 7%, hasta los 102,29 dólares.

El precio del crudo Brent ha fluctuado drásticamente durante la guerra con Irán, pasando de aproximadamente 70 dólares por barril antes del conflicto a finales de febrero a más de 119 dólares en algunos momentos. El viernes, antes del inicio de las conversaciones de paz, el Brent para entrega en junio cayó un 0,8%, hasta los 95,20 dólares por barril.

Irán ha estado controlando de facto el estrecho de Ormuz , una vía marítima clave para el transporte marítimo mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que el bloqueo se aplicaría "de forma imparcial contra los buques de todas las naciones" que entraran o salieran de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán.

Afirmó que seguiría permitiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz a los barcos que viajen entre puertos no iraníes.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo transita diariamente por el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán son importantes exportadores.

El tráfico en el estrecho se ha visto limitado incluso en los días posteriores al alto el fuego. Los rastreadores marítimos indican que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego.

Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, afirmó que el bloqueo elevará los precios, pero podría influir en las negociaciones.

“Esto significa que los mercados petroleros estarán aún más ajustados que antes”, afirmó. “Sin embargo, creo que se trata de una táctica de negociación que, a la larga, culminará en la apertura total del estrecho de Ormuz. Así pues, más dificultades ahora, pero mayores beneficios después”.

Sin embargo, Jim Krane, investigador del sector energético en la Universidad de Rice, afirmó que el bloqueo podría ser eficaz como estrategia a largo plazo para perjudicar la economía iraní, pero no es una buena táctica de negociación a corto plazo cuando el mercado petrolero ya está bajo presión.