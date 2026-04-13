Canaco proyecta derrama de más de 26 mil millones de pesos por el Mundial en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) proyectó una derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos en la capital, asociada a la llegada de 1 millón 168 mil turistas y a la generación de entre 70 mil y 90 mil empleos durante el evento.

En un comunicado, el organismo empresarial compartió estimaciones que ubican al hospedaje como el principal sector beneficiado, con ingresos previstos por 10 mil 512 millones de pesos.

Le siguen entretenimiento, con 4 mil 493 millones; comercio al por menor, con 3 mil 915 millones; alimentos y bebidas, con 3 mil 758 millones, y transporte, con 3 mil 600 millones.

El cálculo parte de un gasto promedio por visitante de 22 mil 500 pesos, lo que, de acuerdo con la Canaco CDMX, anticipa un incremento en la actividad económica vinculada al turismo y al consumo en la ciudad durante el desarrollo del torneo.

“El Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo”, afirmó el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Añadió: “El visitante no solo vendrá a ver un partido; vendrá a vivir la ciudad. Y ahí está la gran oportunidad para nuestros comercios, nuestros servicios y nuestros productos. Queremos que el mundo vea que en la Ciudad de México hay calidad, talento y capacidad para competir.”

El organismo advirtió que, aunque la derrama proyectada es elevada, el reto será que los beneficios alcancen distintos niveles de la economía local, incluidos comercios de barrio, mercados y empresas familiares.

Como áreas de oportunidad, identificó el fortalecimiento de las empresas familiares, la capacitación digital y la competitividad, así como el afianzamiento de sectores vinculados al turismo, la hospitalidad y el consumo local.