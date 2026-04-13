Petróleo cae por debajo de los 100 dólares tras repuntar por el anuncio de Trump de bloquear Ormuz

MADRID (EUROPA PRESS) -El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de los 100 dólares, hasta los 97.70 dólares por barril a las 21:00 horas, aunque todavía anota un incremento de su precio del 2.6% diario, en un jornada en la que ha llegado superar los 103 dólares ante el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, seguía una dirección similar y moderaba su incremento en el precio hasta los 97.04 dólares, con una subida diaria del 0.5%.

Estados Unidos ha anunciado un bloqueo que se aplicará "imparcialmente" contra buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, unas restricciones que ya se están empezando a implementar, según ha confirmado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El UKMTO señala que ha sido informado de que a partir de las 16:00 horas de este lunes "se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos iraníes y a las zonas costeras, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Arábigo (Pérsico), el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz".

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", indicó el inquilino de la Casa Blanca en redes sociales, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

Un anuncio por el que los mercados energéticos amanecían con fuertes subidas en sus precios, del 7,3% en el Brent y del 8,5% en el caso del WTI, que se han moderado a lo largo del día, a pesar de hacerse efectivas las restricciones.

De hecho, el mandatario norteamericano ha amenazado este lunes con "eliminar" las lanchas de la Armada de Irán que traten de sortear el bloqueo ordenado por Washington en el estrecho de Ormuz. "Si alguno de estos barcos se acerca siquiera a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato", ha declarado.

Aunque, por otro lado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha defendido este lunes la vigencia del alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos, aunque las delegaciones negociadoras no alcanzaran ningún acuerdo.

El bloqueo naval, respaldado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, puede dificultar todavía más el paso de buques petroleros en la ruta por la que circulaba antes del comienzo del conflicto una quinta parte del crudo mundial.

A raíz de la situación bélica en Oriente Próximo, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han anunciado que su oferta de crudo se vio reducida en un 27.5% durante el pasado mes de marzo, lo que equivale a unos 7.88 millones de barriles diarios menos en el mercado.

Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20.79 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 28.67 mb/d del mes de febrero.

A pesar de esta situación, la OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1.4 mb/d en 2026 en comparación con el año anterior, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado.

Con el precio del petróleo sometido a las presiones geopolíticas, el precio barril de Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí que ha acabado con varios altos cargos del país persa entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, aunque por debajo de la cifra récord marcada durante el mes de marzo de 119 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.