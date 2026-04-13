Sheinbaum pide revisar por qué Magnicharters suspendió vuelos “de un dia a otro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades correspondientes deberán revisar por qué Magnicharters cerró sus vuelos “de un dia para otro”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que ya se verá si esta decisión fue por logística y de manera temporal.

“La empresa decidió dejar de volar. Ellos hablan de que son problemas logísticos, por lo menos así lo comunicaron. Sin embargo, lo hicieron sin avisar a los pasajeros de que, de un día a otro, iban a dejar de volar”, dijo en la conferencia mañanera.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que acordaron con otras aerolíneas que pudieran trasladar a los usuarios que se quedaron varados, principalmente en Cancún, donde hubo mayor afectación.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se trasladó al aeropuerto donde se mantuvo en comunicación con el titular de la SICT, Jesús Esteva.

“Evidentemente estaban molestos porque nadie les daba información. Y aunque no tenía que ver con el gobierno del estado, ella personalmente se fue a atender a la gente, estuvo en comunicación con Jesús Esteva todo el tiempo.

“Y estamos viendo la manera de apoyar a estos pasajeros para que puedan tener vuelos para poder regresar a sus lugares de origen. Entonces, SICT está dando todo el apoyo necesario a los pasajeros”, dijo.

La mandataria federal también dijo que la actitud de personal de Magnicharters también fue de que “‘quien se quiera quejar, vaya a Profeco’”.

“Obviamente, frente a la circunstancia que no se avisó de que de un día a otro se iban a cerrar estos vuelos, se hizo lo mejor que se pudo. Y, bueno, ya Profeco y las autoridades correspondientes revisarán ¿por qué se hizo esto? Y que la empresa responda, ¿verdad?”.

En cuanto a que esta medida pudiera ser temporal, dijo que está por verse y se buscará “hablar con ellos, porque también los problemas que pueda tener la propia empresa, que la empresa los diga, ¿no? No nos corresponde a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es apoyar a la gente, por si se quedaron varados en un lugar, poder generar las condiciones para apoyarlos”.

“En los módulos ya no hay nadie”

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que “en los módulos de esta aerolínea en los aeropuertos ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan, pusieron un audio en donde remiten al teléfono de Profeco”.

Hasta las 20:00 horas de este domingo Profeco únicamente recibió ocho llamadas, la mayoría de agencias de viajes y afirmó que Magnicharters no tiene “venta directa al público para volar a algún destino”.

Agregó: “Ya estamos hablando con Canaero para establecer un canal de comunicación, en caso de que nos lleguen algunas quejas. Y hoy vamos a hacer una visita física a las instalaciones que tenemos registradas en la Procuraduría para ver si todavía podemos encontrar personas con quien tengamos interlocución, en caso de que hubiera quejas por parte de personas consumidoras”.