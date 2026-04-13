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Usuarios reportan fallas en la app de BBVA

“Error ¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde”, es la leyenda que aparece a los usuarios de la app al momento de querer ingresar a su servicio de banca móvil.
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Economía
lunes, 13 de abril de 2026 · 14:31

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales reportaron fallas en la aplicación telefónica de BBVA México.

“Error ¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde”, es la leyenda que aparece a los usuarios de la app al momento de querer ingresar a su servicio de banca móvil.

 

 

La página Downdetector indica que los reportes de fallas de incrementaron desde poco después de mediodía, con mayor incidencia en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Mérida.

Hasta el cierre de esta información la cuenta oficial de BBVA en X no había emitido un reporte oficial, pero en las respuestas a usuarios se indica que ya se está trabajando en su restablecimiento.

“Nuestro equipo técnico ya está trabajando para que puedas operar con normalidad lo antes posible”, dice una de las respuestas.

 

 

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