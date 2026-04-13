Usuarios reportan fallas en la app de BBVA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales reportaron fallas en la aplicación telefónica de BBVA México.

“Error ¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde”, es la leyenda que aparece a los usuarios de la app al momento de querer ingresar a su servicio de banca móvil.

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@BBVA_Mex otra vez tuuuuuu

Cada 3 meses es lo mismo pic.twitter.com/QGrVnt1Jz8 — AMale Bux (@AliciaBux) April 13, 2026

La página Downdetector indica que los reportes de fallas de incrementaron desde poco después de mediodía, con mayor incidencia en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Mérida.

Hasta el cierre de esta información la cuenta oficial de BBVA en X no había emitido un reporte oficial, pero en las respuestas a usuarios se indica que ya se está trabajando en su restablecimiento.

“Nuestro equipo técnico ya está trabajando para que puedas operar con normalidad lo antes posible”, dice una de las respuestas.