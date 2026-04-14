Suspenden certificado de operación de Magnicharters; amagan con revocación definitiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal anunció la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de la Magnicharters, después de que esta aerolínea anunciara el sábado pasado que dejaría de operar dos semanas argumentando problemas logísticos.

En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que garantice una operación segura, o de lo contrario se procederá a la revocación definitiva de su título de concesión.

La SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó en un comunicado sobre las acciones implementadas tras el anuncio de suspensión de operaciones de Magnicharters.

“Desde el mes de enero de 2026, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos.

“En esta verficación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, expuso la AFAC.

El 11 de abril, recordó, la empresa dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenían programados para las siguientes dos semanas, por lo cual “la AFAC como autoridad aérea determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters”.

Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional, expuso la dependencia.

“Asimismo, se otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, advirtió la AFAC.

De manera paralela, remarcó, se mantiene activo un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de asegurar su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen.