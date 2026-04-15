EU y México definen como “prioridad conjunta” el combate binacional al lavado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, se reunió ayer con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para dialogar sobre la cooperación binacional en materia de lavado de dinero.

En un comunicado, la dependencia federal destacó que durante el encuentro se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México.

Amador y Bessent se reunieron el martes, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

?? Nota informativa.



El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para continuar fortaleciendo el combate al tráfico de drogas, así como el intercambio de información para frenar… pic.twitter.com/UJEAv6tRwT — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 16, 2026

Durante el encuentro, añadió la dependencia, los funcionarios dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.

“En este marco, se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

“Prioridad conjunta”

Scott Bessent publicó en X una foto del encuentro, en la que describió como “prioridad conjunta” el combate al lavado.

Yesterday, I met with Mexican Secretary of Finance @Edgar_Amador_Z to discuss ongoing economic cooperation between the United States and Mexico.



We exchanged views on shared priorities under the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals and discussed broader regional and… pic.twitter.com/u243smr4o9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2026

“Ayer me reuní con el Secretario de Hacienda de México para discutir la cooperación económica en curso entre Estados Unidos y México. Intercambiamos opiniones sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos y discutimos temas regionales y financieros más amplios de interés mutuo, incluyendo nuestra prioridad conjunta de combatir las finanzas ilícitas”, tuiteó