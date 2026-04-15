Profeco coloca lonas en gasolinerías que venden más caro el combustible

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que colocó las primeras lonas con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en gasolinerías que cobran más de lo acordado entre el gobierno y las empresas.

La meta es que el litro de gasolina regular no exceda de 24.00 pesos y el de diésel se acerque su precio a los 28.00 pesos, destacó la dependencia federal.

En un comunicado, la Profeco informó que se visitaron 15 gasolineras de manera simultánea y en 10 de ellas se colocaron mantas por tener precios caros

Las lonas, detalló, tienen el objetivo de alertar a las personas sobre un precio caro y puedan elegir algún otro proveedor que tenga precios justos.

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, colocó una lona en una estación de servicio de Repsol en Amecameca, Estado de México, donde se encontró el precio del diésel en 31.99 pesos el litro, y una más en una Mobil, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde el litro de gasolina regular está en 24.39.

?? Hoy colocamos varias lonas en estaciones de servicio que se están volando la barda con el precio del diésel.

?? Mantener los precios justos es un esfuerzo entre el sector gasolinero y el Estado Mexicano, acá la información: pic.twitter.com/hjttY8v3BT — Iván Escalante (@ivan_escalante) April 14, 2026

Asimismo, se colocaron mantas por exceder el precio de 24.00 pesos por litro de gasolina en una estación de servicio de Oxxo Gas ubicada en la ciudad de Aguascalientes, donde el litro de combustible se vende en 24.99.

Del mismo proveedor, pero en Toluca, el precio fue de 24.99, igual que en una ubicada en Moroleón, Guanajuato y otra en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Del proveedor Mobil se colocó lona en una gasolinera de Temixco, Morelos, por vender el litro de gasolina regular en 24.29; el mismo precio se observó en una de Gulf ubicada en Puebla, Puebla.

En el caso del diésel, se pusieron mantas en una gasolinera de Oxxo Gas de Aguascalientes donde se encontró a 29.49 el litro, y en otra de BP de la capital de Puebla donde el precio se halló en 29.99 pesos.

Mapa virtual

La Profeco informó que los consumidores también pueden consultar el mapa virtual (https://alertas.gob.mx/estaciones/) en el que pueden revisar los precios de ambos combustibles por estación de servicio.