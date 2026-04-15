Punto final al caso CiBanco: EU autoriza su liquidación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que autorizó la liquidación de CIbanco, señalada de narcolavado por esa misma dependencia del gobierno de Donald Trump.

En su cuenta de X, el Tesoro indicó que por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera.

“El Tesoro previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de EU después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control”, recordó el Departamento del Tesoro y añadió:

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”.

Today, Treasury’s @FinCENnews amended an order to enable the liquidation of Mexico-based financial institution CIBanco. Treasury previously cut off CIBanco’s access to the U.S. financial system after finding that the bank facilitated the laundering of illicit opioid proceeds, and… — Treasury Department (@USTreasury) April 15, 2026

Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) detalló que el FinCEN prevé establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos que involucran a CIBanco con el fin de proceder a su liquidación.

“De acuerdo con el documento disponible para consulta pública previo a su publicación oficial, dicha autoridad contempla realizar un único cambio a la orden publicada en junio de 2025. Este cambio consiste en permitir, de manera acotada, la realización de transferencias de recursos con el fin de que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones”, explicó el IPAB.

?? Comunicado



Medida de FinCEN permite la recuperación de recursos de CIBanco en proceso de liquidación.



???? https://t.co/qQXhGrbo4s pic.twitter.com/kj4FNZOY1f — IPAB_mx (@IPAB_mx) April 15, 2026

La publicación oficial de esta determinación está prevista para este jueves en el Registro Federal de los Estados Unidos de América.

Desde el 10 de octubre de 2025, la institución no puede realizar ningún tipo de operación bancaria, excepto los pagos de créditos contratados previamente por sus clientes.

El IPAB recordó que CIBanco dejó de operar como banco tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, misma que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la CNBV el 9 de octubre de 2025.

“A partir de ese momento, la entidad se encuentra en un proceso de liquidación voluntaria”, mencionó.