Wall Street alcanza récord y el S&P 500 mantiene racha por esperanzas del fin de la guerra con Irán

NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil estadounidense alcanzó un récord el miércoles y mantiene una racha de dos semanas de recuperación, basándose en la esperanza de que la guerra con Irán no generará las peores consecuencias para la economía global.

Queda por ver si Wall Street tiene razón para albergar tanta esperanza de paz y si las acciones deberían estar en el nivel más alto de su historia.

El S&P 500 subió 0.8% y superó su anterior máximo histórico, establecido en enero.

Gran parte del repunte se ha debido a las expectativas de que se calmen las tensiones en la guerra y se reanude el flujo completo de petróleo desde el golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo.

Las esperanzas seguían altas el miércoles después de que funcionarios regionales dijeron a The Associated Press que Estados Unidos e Irán tenían un "principio de acuerdo" para extender un alto el fuego y permitir más gestiones diplomáticas.

Las acciones podrían volver fácilmente a caer si esas expectativas se ven socavadas, lo que ya ha ocurrido anteriormente. Los precios del petróleo oscilaron el miércoles y mostraron que la cautela sigue presente en los mercados financieros.

Los índices bursátiles de otras partes del mundo también registraron sólo movimientos modestos tras sus grandes ganancias de las últimas semanas.

El precio de un barril de Brent, el referente internacional, sumó un 0.1% para venderse en 94.93 dólares. Aunque sigue por encima de los alrededor de 70 dólares que costaba antes de la guerra, está por debajo de los 119 dólares que alcanzó cuando las preocupaciones por los combates estaban en su punto más alto.

El promedio industrial Dow Jones bajó 72 puntos, o 0.1%, mientras que el compuesto Nasdaq ganó 1.6%.

Pero si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sí ocurren y si tienen éxito, la guerra podría terminar siendo sólo un revés temporal para la economía global en lugar de una nueva normalidad de precios del petróleo e inflación muy altos.

A través de todo el ruido del día a día que puede afectar las opiniones de los inversionistas, los precios de las acciones tienden a moverse con la dirección de las ganancias corporativas a largo plazo. Y las tendencias positivas allí ya tenían a los mercados bursátiles yendo bien antes de que comenzara la guerra. Los analistas también ven un crecimiento continuo por delante, por ahora al menos.

Bank of America subió 1.8% después de informar que obtuvo 8 mil 600 millones de dólares en ganancias durante los primeros tres meses del año, más de lo que esperaban los analistas. El director general Brian Moynihan también dijo que el banco vio señales de una "economía estadounidense resiliente", incluyendo un gasto sólido por parte de los consumidores estadounidenses.

Morgan Stanley se disparó 4.5% después de que el banco de inversión igualmente reportó resultados trimestrales mejores de lo esperado.

Las empresas perjudicadas a principios de año por preocupaciones sobre la tecnología de inteligencia artificial también subieron.

Algunas de las preocupaciones eran sobre empresas que potencialmente gastan demasiado para desarrollar capacidades de IA, mientras que otras se centraban en negocios que podrían volverse obsoletos debido a la competencia impulsada por IA .

Las preocupaciones se profundizaron tanto que sacudieron a las empresas de crédito privado que han prestado dinero a negocios de software y a otros potencialmente bajo amenaza debido a la IA.

ServiceNow avanzó 7.3% , Oracle subió 4.2% y Ares Management ganó 5.9%. Todas aún están entre 12% y 39% abajo de donde empezaron el año.

Con los precios de las acciones en general de vuelta a donde estaban en enero, y dadas las expectativas positivas de los analistas sobre las próximas ganancias de las grandes empresas estadounidenses, los optimistas dicen que muchas acciones parecen menos caras de lo que parecían hace unos meses.

"Hoy vemos un potencial de oportunidad convincente" para cambiar hacia áreas del mercado que parecen mejores compras que hace poco, como las acciones tecnológicas, dijo Mason Mendez, analista de estrategia de inversión en Wells Fargo Investment Institute.

El precio de la acción de Allbirds se disparó 582% hasta casi 17 dólares después de que la empresa dijo que cambiaría de rumbo y entraría en la industria de infraestructura de cómputo para IA, y que cambiará su nombre a NewBird AI. El nombre Allbirds se mantendrá con la marca de zapatos que la empresa ya acordó vender a American Exchange Group .

Nike subió 2,8 % después de que el CEO Elliott Hill y Tim Cook —un director de Nike y el CEO de Apple— revelaron que compraron en conjunto 48.000 acciones del fabricante de calzado deportivo a un costo de alrededor de 1 millón de dólares para cada uno. Las acciones de Nike aún están casi 29% abajo en lo que va del año.

En el lado perdedor de Wall Street estuvo Live Nation Entertainment. Cayó 6,3% después de que un jurado determinó que el gigante de los conciertos y su filial Ticketmaster tenían un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos.

A fin de cuentas, el S&P 500 subió 55.57 puntos hasta 7 mil 022.95. El Dow bajó 72.27 unidades hasta 48 mil 463,72, y el Nasdaq subió 376.93 puntos para quedar en 24 mil 016.02.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4.26% a 4.28%.