Argentina negocia con bancos privados un préstamo de 2 mmdd respaldado por el Banco Mundial

Foto de la sede del Banco Mundial tomada en Washington el 5 de abril de 2021. Foto: AP / Andrew Harnik

MADRID (EUROPA PRESS) - Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de 2 mil millones de dólares respaldado por el Banco Mundial, según informó este jueves “Bloomberg” citando fuentes conocedoras del asunto.

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5 por ciento, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9 por ciento.

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar mil 400 millones de dólares a principios de 2026.

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país ya no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda del año.