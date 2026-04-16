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Argentina negocia con bancos privados un préstamo de 2 mmdd respaldado por el Banco Mundial

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial.
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Economía
jueves, 16 de abril de 2026 · 15:11

MADRID (EUROPA PRESS) - Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de 2 mil millones de dólares respaldado por el Banco Mundial, según informó este jueves “Bloomberg” citando fuentes conocedoras del asunto. 

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5 por ciento, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9 por ciento. 

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar mil 400 millones de dólares a principios de 2026. 

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país ya no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda del año. 

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