Bobby Charmak trabaja en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el martes 7 de abril de 2026. Foto: AP Foto/Seth Wenig

MADRID (EUROPA PRESS) - El precio del petrÃ³leo Brent, de referencia en Europa, roza la barrera de los 100 dÃ³lares por barril, hasta los 99.66 dÃ³lares a las 20:00 horas, lo que deja un incremento diario superior al 5 por ciento, a pesar de que el presidente de Estados Unidos anunciÃ³ un acuerdo entre Israel y LÃ­bano para alcanzar un alto el fuego de diez dÃ­as a partir de esta medianoche.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio hasta los 95.13 dÃ³lares, una subida del 4.2 por ciento.

El inquilino de la Casa Blanca adelantÃ³ que las autoridades de Israel y LÃ­bano cerraron una tregua de diez dÃ­as que comenzarÃ¡ a partir de este jueves a las 17:00 horas (hora local de la costa este de Estados Unidos), es decir, las 00:00 horas en Israel y LÃ­bano.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de LÃ­bano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos lÃ­deres han acordado que, para lograr la paz entre sus paÃ­ses, iniciarÃ¡n formalmente un alto el fuego de diez dÃ­as", anunciÃ³ Donald Trump en redes sociales.

Este alto el fuego suponÃ­a uno de los obstÃ¡culos para que avanzaran las conversaciones entre Estados Unidos e IrÃ¡n en Islamabad, capital de PakistÃ¡n, rotas hace pocos dÃ­as ante la incapacidad de llegar a un acuerdo entre las partes.

Entre otras cuestiones, sobre la mesa se encontraban la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de IrÃ¡n.

A pesar de que este nuevo anuncio parece allanar el camino para un nuevo cara a cara entre las delegaciones de ambos paÃ­ses, los mercados energÃ©ticos se han mantenido al alza hasta rozar la barrera de los 100 dÃ³lares por barril en el caso del Brent.

El alto el fuego pactado entre el paÃ­s norteamericano y la RepÃºblica IslÃ¡mica continÃºa en vigor, sin embargo, Israel habÃ­a acelerado sus ataques contra territorio libanÃ©s en las Ãºltimas semanas bajo el argumento de acabar con el partido-milicia chiÃ­ HezbolÃ¡.

Cerca de 2 mil 200 personas han sido asesinadas y mÃ¡s de 7 mil 100 han resultado heridas en LÃ­bano a causa de los ataques efectuados por el EjÃ©rcito israelÃ­ contra el paÃ­s desde principios de marzo.

El paÃ­s hebreo habÃ­a argÃ¼ido hasta ahora que el acuerdo entre Estados Unidos e IrÃ¡n no incluÃ­a a LÃ­bano.

Asimismo, el PentÃ¡gono proclamÃ³ este jueves el control del trÃ¡fico en el paso de Ormuz, donde obligÃ³ a 14 embarcaciones que navegaban por la zona a darse la vuelta, dÃ­as despuÃ©s de ordenar su bloqueo, sin que haya tenido por el momento que proceder al abordaje de ningÃºn buque, al tiempo que pidiÃ³ a TeherÃ¡n que llegue a un acuerdo y elija un "futuro prÃ³spero".

Las autoridades del paÃ­s persa respondieron advirtiendo que podrÃ­an cerrar el paso de buques por el mar Rojo. "Si el agresor y terrorista Estados Unidos quiere mantener su acciÃ³n ilegal de un bloqueo naval en la regiÃ³n y generar inseguridad para barcos comerciales y petroleros iranÃ­es, esto supondrÃ­a un preludio de la violaciÃ³n del alto el fuego", indicÃ³ el EjÃ©rcito de IrÃ¡n en un comunicado.

Con el precio del petrÃ³leo sometido a fuertes fluctuaciones por las presiones geopolÃ­ticas, el Brent se mantiene muy por encima de los 72 dÃ³lares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadunidense-israelÃ­ que ha acabado con varios altos cargos del paÃ­s persa, entre ellos el lÃ­der supremo, el ayatolÃ¡ AlÃ­ Jamenei, aunque por debajo de la cifra rÃ©cord marcada durante el mes de marzo de 119 dÃ³lares por barril.

Igualmente, varias empresas petroleras anunciaron que su producciÃ³n de crudo se ha reducido en los primeros tres meses del aÃ±o debido al conflicto en Oriente Medio, y los paÃ­ses de la OrganizaciÃ³n de PaÃ­ses Exportadores de PetrÃ³leo (OPEP) informaron que su oferta de crudo se vio reducida en un 27.5% durante el pasado mes de marzo.

Por otro lado, la Agencia Internacional de EnergÃ­a (AIE) advirtiÃ³ que "varios paÃ­ses europeos" podrÃ­an empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las prÃ³ximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratÃ©gico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marÃ­timo mundial del petrÃ³leo, asÃ­ como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralizaciÃ³n del trÃ¡fico marÃ­timo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producciÃ³n, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.