Jamieson Greer llega a México; Ebrard reitera su defensa del T-MEC

El representante comercial del gobierno de Donald Trump y el secretario de Economía de México. Foto: @m_ebrard

Ebrard y el representante comercial del gobierno de Donald Trump. Foto: @LuisRosendo_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La segunda conversación bilateral sobre el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TEMEC) está por iniciar. Esta noche, el representante comercial estadunidense, Jamieson Greer, llegó a México con ese propósito.

Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien dio a conocer el arribo del funcionario nortamericano al recibirlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las conversaciones se están desarrollando de manera previa a la revisión del T-MEC prevista para el 1 de junio. En esa fecha se cumplen seis años de la entrada en vigor del acuerdo tomado con la primera administración de Donald Trump, mientras que ahora las negociaciones resolverán si se continúa o no con el tratado comercial.

Di la bienvenida a Jaimeson Greer , Titular de USTR , con quien sostendremos mañana conversaciones para la revisión del TMEC. Bienvenido !!! pic.twitter.com/tPPKekLi4P — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 20, 2026

A través de un video difundido en sus redes sociales, Ebrard Casaubón reiteró su postura de defensa del T-MEC, cifrando el interés del país en los millones de empleos y las miles de empresas que dependen de dicho acuerdo comercial.

Avances de la revisión del TMEC : pic.twitter.com/Jm1cnUth9X — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 19, 2026

“Tenemos el 85% de nuestro comercio en Estados Unidos y somos el principal exportador e importador de ellos. Lo importante es que nos entendamos y protejamos lo que hemos construido en 40 años de tratado comercial”, dijo.

La segunda conversación de alto nivel sobre el acuerdo comercial iniciará este lunes, luego de transcurrido un mes desde el primer encuentro. En la primera reunión, realizada en Washington D.C. el 18 de marzo, se abordaron temas como productividad, seguridad a las cadenas de suministro y el cumplimiento de las cláusulas laborales contenidas en el acuerdo.

Ahora, la segunda conversación implicará industria automotriz, acero, aluminio y sector agropecuario y está previsto que se desarrolle este lunes 20.

La Secretaría de Economía destacó también que el embajador Greer se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.