Bolsa de NY se recupera de sus pérdidas iniciales y cierra el día con ganancias

Unas personas caminan frente a un panel electrónico que muestra las cotizaciones del índice Nikkei de Japón este jueves. Foto: AP / Eugene Hoshiko

NUEVA YORK (AP) — Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron pronunciadamente el jueves en la mañana, pero en la tarde se recuperaron y cerraron su primera semana ganadora desde el inicio de la guerra con Irán.

Los precios del petróleo se mantenían elevados, sin embargo, después de haberse disparado el miércoles en la noche tras el discurso en que el presidente Donald Trump prometió que seguiría atacando a Irán y no ofreció un calendario claro para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Un barril de crudo estadounidense subió a 111.54 dólares.

Las acciones de Tesla cayeron más de 5% después de que sus entregas del primer trimestre quedaron por debajo de las estimaciones. Los mercados bursátiles cerrarán por el Viernes Santo.