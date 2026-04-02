Cae Wall Street y se dispara el petróleo tras amenaza de Trump de intensificar la guerra contra Irán

Unas personas caminan frente a un panel electrónico que muestra las cotizaciones del índice Nikkei de Japón, el jueves 2 de abril de 2026, en Tokio. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Las acciones bajaban y los precios del petróleo se disparaban el jueves después de que el presidente Donald Trump prometió que Estados Unidos continuaría atacando a Irán, sin ofrecer un calendario claro para poner fin al conflicto en el Oriente Medio.

Al inicio de las operaciones, el S&P 500 caía 1,1 %, y tres de cada cuatro acciones en el índice de referencia perdían terreno. El promedio industrial Dow Jones bajó 545 puntos, o 1,2%, a las 9:52 hora local, y el Nasdaq retrocedía 1,6%. Los principales índices en Europa y Asia también cayeron.

La amplia caída de las acciones estadounidenses y mundiales sigue a un discurso nacional de Trump el miércoles, en el que dijo que Estados Unidos continuará golpeando a Irán “extremadamente duro durante las próximas dos o tres semanas”. Los mercados estuvieron ganando terreno durante la semana ante la esperanza de que la guerra concluiría pronto. Los principales índices aún están en camino de cerrar la semana con ganancias.

El jueves es el último día de operaciones en Wall Street esta semana, y el mercado bursátil cerrará mañana por el Viernes Santo.

Los precios del crudo han sido la fuerza principal detrás de las fuertes oscilaciones de las acciones a nivel mundial. El marítimo se ha visto severamente reducido en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo durante tiempos de paz.

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, saltó 7,8% a 109,10 dólares por barril. El crudo estadounidense de referencia, el WTI, se disparó 11,7% a 111,92 dólares por barril. Los precios habían bajado de nuevo hacia los 100 dólares por barril antes del discurso de Trump el miércoles.

Los mercados han caído bastante desde que comenzó la guerra, con índices que a menudo suben y bajan bruscamente junto con declaraciones de Trump sobre el rumbo del conflicto bélico. Apenas el lunes, el S&P 500 se acercó brevemente a una baja del 10% desde su récord, una caída lo suficientemente pronunciada como para que los inversores profesionales tengan un nombre para ello: una “corrección”. Ganó terreno el martes y el miércoles ante la esperanza de que la guerra pudiera terminar pronto.

Las aerolíneas y otras compañías relacionadas con los viajes estaban entre las mayores perdedoras el jueves. United Airlines cayó 6,1% y Carnival perdió 5%. Las compañías energéticas ganaban terreno, Exxon Mobil subía el 2,3% y Chevron el 3,4%.

Las cotizaciones de los bonos del Tesoro se mantenían relativamente estables. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,33% desde 4,32%.