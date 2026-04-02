El petróleo de EU supera los 110 dólares por barril; Wall Street teme impacto en la inflación

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se han disparado . Foto: AP / Jae C. Hong

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York abrieron a la baja el jueves, pero en la tarde se recuperaron y cerraron su primera semana en terreno positivo desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La caída inicial de las acciones fue impulsada por un aumento en los precios del petróleo que se dio tras un discurso del presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, en el que prometió que Estados Unidos seguirá atacando a Irán y no ofreció un calendario claro para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Los precios del petróleo cedieron ligeramente durante el día, pero se mantienen elevados, muy por encima de los 100 dólares por barril.

El S&P 500 subió 7,37 puntos, o 0.1%, para quedar en 6.582,69. Varios días de sólidas ganancias esta semana ayudaron al índice a registrar un avance de 3.4% en la semana. Esa es la primera ganancia semanal desde que comenzó el conflicto para el índice. Los mercados bursátiles cerrarán por el Viernes Santo.

El promedio industrial Dow Jones bajó 61.07 puntos, o 0.1%, y cerró en 46.504,67. El compuesto Nasdaq subió 38,23 puntos, o 0.2%, y se ubicó en 21.879,18. Ambos índices también registraron ganancias para la semana.

El crudo estadunidense subió 11.3% y se cotizaba en 111.54 dólares el barril, aunque los precios subieron cerca de 114 dólares durante la jornada. El precio del crudo Brent, el estándar internacional, saltó 7.8% para venderse en 109.03 dólares por barril. El tráfico marítimo se ha reducido severamente en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo en tiempos de paz.

Los precios del crudo habían estado retrocediendo hacia los 100 dólares por barril antes del discurso de Trump el miércoles. Estados Unidos sólo depende del golfo Pérsico para una fracción del petróleo que importa, pero el petróleo es una materia prima y los precios se fijan en un mercado global. Una interrupción en cualquier lugar afecta los precios en todas partes.

Las acciones han estado bajando de manera generalizada desde que comenzó la guerra, y los índices a menudo suben y bajan bruscamente junto con las declaraciones de Trump sobre el rumbo de la guerra.

"Para los mercados, un conflicto prolongado aumenta el riesgo de presiones sostenidas sobre la inflación, el crecimiento global, las tasas de interés y las valuaciones de las acciones", escribió Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota a inversionistas.

Las aerolíneas y otras compañías relacionadas con los viajes estuvieron entre las mayores perdedoras del jueves. United Airlines cayó 3% y Carnival perdió 3.5%.

Las acciones de Tesla cayeron más de 5% después de un informe que mostró que las ventas de los últimos tres meses quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

Varias grandes acciones tecnológicas avanzaron y contrarrestaron las pérdidas en otras partes del mercado. Intel ganó 4.9% y Advanced Micro Devices subió 3.5%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4.32% a 4.30%.

Impacto en la inflación

Wall Street teme que los precios más altos de la energía estén sumándose a una inflación ya obstinadamente alta. El aumento de los precios del combustible se lleva una mayor parte del dinero de los consumidores de varias maneras.

Directamente, los precios de la gasolina en Estados Unidos se han disparado 36% desde hace un mes hasta promediar 4.08 dólares por galón (1.07 dólares por galón), según el club automovilístico AAA.

Indirectamente, el aumento de los precios del combustible tiende a encarecer una amplia gama de servicios y bienes. Los vuelos se vuelven más caros debido a que las aerolíneas elevan los precios de los boletos para compensar el aumento de los costos del combustible. Los bienes de consumo se vuelven más caros debido al mayor costo de envío y transporte.

La inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. La guerra y su correspondiente aumento en los precios de la energía empuja la inflación al alza y eso ha frustrado las esperanzas de que la Fed recorte las tasas de interés. Wall Street había esperado que el banco central recortara las tasas para ayudar a compensar un mercado laboral endeble. Tasas de interés más bajas podrían ayudar a estimular la economía al reducir los costos de endeudamiento, pero también corren el riesgo de empeorar la inflación.

Los operadores llegaron a 2026 pronosticando varios recortes a la tasa de interés de referencia de la Fed, que influye en las tasas de las hipotecas y otros préstamos. Ahora esperan que la tasa de referencia se mantenga estable este año.

La guerra también ha provocado una peculiaridad en el mercado petrolero. Los futuros del crudo Brent suelen cotizarse más altos que los del crudo estadunidense, pero la guerra invirtió esa tendencia. Debido a las restricciones de suministro, cuanto antes necesite un comprador un barril de petróleo, más tendrá que pagar. En este momento, el contrato de futuros más negociado para el crudo estadunidense es para entrega en mayo, mientras que el contrato de futuros del Brent es para entrega en junio. Ese plazo más corto es la razón por la que el crudo estadunidense se cotiza por encima del Brent.

Tom Kloza, asesor jefe de energía en Gulf Oil, señala que un comprador que necesita petróleo de inmediato pagará alrededor de 3 a 5 dólares por barril por encima del precio de futuros del crudo estadounidense y una prima aún más pronunciada para el Brent.