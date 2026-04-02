En plenas vacaciones y de cara al Mundial, el AICM eleva la TUA

La terminal de la Ciudad de México incrementó la Tarifa de Uso de Aeropuerto . Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno periodo de Semana Santa y a escasos meses del Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementó la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) un 2.9% para rutas nacionales y un 3% para internacionales.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de abril, la TUA para vuelos nacionales pasó de 29.70 a 30.59 dólares, equivalente a un pago de 542.418 pesos. Para internacionales, subió de 56.39 a 58.09 dólares, lo que significa un cobro de poco más de mil 30 pesos.

Este cargo, que en ocasiones representa más de la mitad del costo total de un boleto de avión, se aplica de manera obligatoria a todos los pasajeros, a excepción de:

Menores de hasta dos años.

Representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros, en caso de reciprocidad.

Los pasajeros en tránsito y en conexión en los términos que determine la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Personal técnico aeronáutico en comisión de servicio que cuente con la licencia vigente.

Operativo de Semana Santa

El anuncio del incremento coincide con el despliegue del operativo de Semana Santa 2026. A través de un boletín informativo, el AICM -ahora bajo la administración del Grupo Aeroportuario Marina- aseguró estar preparado para recibir a miles de vacacionistas.

La infraestructura de atención prometida incluye a 70 personas especializadas en orientación al pasajero, identificables por sus chalecos rosas y gorras grises, distribuidas en las Terminales 1 y 2.

Además, el aeropuerto capitalino ha desplegado a cinco mil 800 elementos de seguridad, tanto públicos como privados, para facilitar la estancia de los usuarios, especialmente de adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, pese a los anuncios de eficiencia, la administración reconoció las "afectaciones" causadas por las obras de remodelación en curso.

Esta situación ha generado críticas sobre el estado del principal puerto aéreo del país, señalando que se encuentra en un "desastre" operativo a aproximadamente 70 días de la Copa del Mundo.

Un aumento retrasado

El incremento de la TUA debió entrar en vigor el 1 de enero de 2026, conforme a la normativa que exige actualizar la tarifa cada año basándose en el Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos publicado por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, “por el periodo anual comprendido entre los meses de octubre de los años inmediatos anteriores”, de acuerdo con el DOF.

Sin embargo, el anuncio del aumento de la TUA se retrasó tres meses debido a que el dato de octubre de 2025 no estuvo disponible a tiempo “por causas de fuerza mayor”.

Así fue como hasta ahora, y de conformidad con el oficio N° 4.1.3.1.- 351/2026, se comunicó que quedaron “debidamente registradas” las nuevas tarifas -con vigencia al 31 de diciembre de 2026-, justo en un momento de mayor presión estacional, con un servicio cada vez más costoso y en constante remodelación.

Cabe mencionar que, mientras la TUA en otros aeropuertos del mundo se utiliza para financiar expansiones, mantenimiento y salarios, en el AICM se destina al pago de la deuda generada por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el megaproyecto impulsado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.