Multimillonarios siguen ocultando "tesoros" en paraísos fiscales, tras 10 años de Panama Papers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una década de la publicación de la investigación internacional Panama Papers, que exhibió los engranajes de la industria offshore –y en la que participó Proceso--, los personajes más ricos del planeta siguen ocultando más de 3 billones 55 mil millones de dólares en paraísos fiscales, una cantidad que rebasa a la riqueza total de la mitad más pobre de la población del planeta, según determinó la organización Oxfam.

En un informe publicado hoy, Oxfam resaltó que el 0.1% más rico de la población del mundo acapara más de 80% del total de los activos no declarados escondidos en paraísos fiscales, mientras que el 0.01% acapara cerca de la mitad de estas fortunas que escapan a los sistemas tributarios nacionales.

Respecto a México, y basándose en la metodología del economista francés Gabriel Zucman, la organización estimó que el 0.1% de la población más adinerada del país esconde cerca de 47 mil 600 millones de dólares en “activos mantenidos en el exterior”, por los cuales no pagan impuestos. Este monto equivale al 65% de toda la riqueza de la mitad más pobre del país, que en conjunto suman 72 mil 700 millones de dólares.

Entre los reportajes publicados por Proceso y Aristegui Noticias en el marco de los Panama Papers, destacaron las operaciones que orquestó el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, prestanombres del entonces presidente Enrique Peña Nieto, para mover más de 100 millones de dólares entre estructuras de papel instaladas en paraísos fiscales.

Según los datos de Oxfam, los Panama Papers, una de las investigaciones periodísticas internacionales más célebres, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tuvieron una incidencia en el uso de la industria offshore, pues determinó que “la proporción de riqueza offshore no gravada se redujo de manera considerable en los años posteriores a la publicación”, aunque se mantuvo en un nivel alto –entre 2% y 4% del PIB mundial, es decir, entre 2 y 5 billones de dólares—y que en paralelo la riqueza offshore “legal” ha aumentado.

La organización explicó que esta reducción se debió a la puesta en marcha de herramientas de intercambio de información fiscal entre países, por lo que urgió a implementar una “acción internacional coordinada para acabar con el abuso de los paraísos fiscales”.