Petróleo sube 6 por ciento y bolsas de Asia caen tras el mensaje de Trump sobre la guerra

Una persona se encuentra frente a una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei este jueves en Tokio. Foto: AP / Eugene Hoshiko

HONG KONG (AP) — El petróleo subió más de un 6% el jueves y las bolsas asiáticas cayeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en su primer discurso a la nación desde el inicio de la guerra con Irán que Washington seguirá golpeando duro a Teherán.

En su alocución del miércoles por la noche, Trump también manifestó que su país "terminará el trabajo" en Irán pronto, ya que "los objetivos estratégicos centrales están cerca de completarse", por lo que las operaciones militares podrían concluir pronto.

"Vamos a golpearlos extremadamente duro durante las próximas dos o tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, a donde pertenecen", afirmó Trump.

El mandatario no mencionó la inminencia del plazo que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo y gas, después de que amenazara previamente a la República Islámica con ataques contra su infraestructura energética si no cedía. Tampoco ofreció una solución clara para poner fin a los cortes de suministro que han disparado los precios de la energía.

El Nikkei 225 de Tokio bajaba 2.4%, hasta los 52.463,27 puntos, el jueves. El Kospi de Corea del Sur perdía un 4.5 % y se ubicaba en 5.234 ,05 unidades luego de que los datos gubernamentales mostraron que los precios al consumidor subieron un 2.2% en marzo con respecto al año anterior por el alza del costo del combustible.

El Hang Seng de Hong Kong caía un 1.3 % para situarse en 24.965,07 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái bajaba 0.9 % hasta los 3.913,88.

El S&P/ASX 200 australiano caía 1.1 % hasta 8.579,50 puntos. El Taiex de Taiwán se cotizaba un 1.8 % más bajo y el Sensex de India perdía 1.9%.

Los futuros de Estados Unidos bajaban más del 1.2 %.

Los precios del petróleo subieron con fuerza tras las declaraciones de Trump. El crudo Brent, el referente internacional, se incrementó un 6.9% hasta los 108.15 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos subió un 6.4% para venderse en 106.55 dólares por barril.

"El mercado ha reaccionado con decepción porque el discurso del presidente Trump quedó muy por debajo de las expectativas de mercado", comentó Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex en Tokio. "No hubo detalles concretos sobre el fin de las hostilidades con Irán".

"Lo que el mercado quiere es un esquema claro para el alto el fuego", señaló.

Los precios del oro y la plata bajaron

El oro bajó un 4% hasta 4.621.30 dólares por onza, cayendo por debajo de la marca de 4.700 dólares. La plata perdió un 7.3 % hasta 70.53 dólares por onza.

El renovado optimismo del miércoles sobre un posible fin de la guerra de Irán había impulsado al alza las acciones mundiales, después de que Trump dijera a última hora del martes que el ejército de Estados Unidos podría poner fin a su ofensiva en dos o tres semanas.

El miércoles, el S&P 500 cedió un 0.7% hasta 6.575,32 puntos. El promedio industrial Dow Jones subió 0.5% hasta 46.565,74, y el compuesto Nasdaq trepó 1.2% hasta 21.840,95.

Las acciones de Eli Lilly saltaron un 3.8% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó su píldora GLP-1 para la pérdida de peso. Los títulos de Nike se desplomaron un 15.5% pese a unos resultados trimestrales mejores de lo estimado por las expectativas de unas ventas más débiles.

En otras operaciones a primera hora del jueves, el dólar estadounidense subió a 159.35 yenes japoneses desde los 158.82. El euro se cotizaba a 1.1534 dólares, desde los 1.1589 dólares anteriores.