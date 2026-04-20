India y Corea del Sur acuerdan duplicar su comercio hasta alcanzar los 50 mil mdd en 2030. Foto: AP/Manish Swarup

NUEVA DELHI (AP).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se reunió el lunes en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, y ambos líderes se comprometieron a casi duplicar el comercio bilateral para profundizar los lazos económicos y estratégicos.

Modi afirmó que India y Corea del Sur pretenden aumentar el comercio entre sus países de unos 27.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares para 2030, mediante el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la mejora del acceso a los mercados y el fomento de una mayor inversión.

“India y Corea del Sur van a transformar sus lazos de confianza en una asociación futurista”, afirmó.

Las conversaciones entre Modi y Lee se producen en un momento en que ambos países buscan fortalecer sus lazos en medio de la incertidumbre económica mundial y las interrupciones en las cadenas de suministro provocadas por la guerra con Irán.

Lee afirmó que ambas partes acordaron mejorar significativamente la cooperación económica, centrándose en sectores como la construcción naval, la defensa y la inteligencia artificial. Añadió que ambos países también ampliarían la colaboración industrial e intensificarían el comercio y la inversión en manufactura avanzada, así como en áreas estratégicas como los minerales críticos y la energía nuclear.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer las cadenas de suministro, Lee afirmó que Corea del Sur planea aumentar la importación de nafta, un derivado del petróleo crudo, procedente de la India para mitigar posibles interrupciones relacionadas con las tensiones en Oriente Medio. La India representó aproximadamente el 8% de las importaciones de nafta de Corea del Sur el año pasado. Lee tiene previsto viajar a Vietnam tras concluir su visita a la India.

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