Nominado a la Fed asegura que Trump no lo presiona para bajar tasas

WASHINGTON (AP) — El candidato del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal afirmó el martes que nunca le prometió a la Casa Blanca que recortaría las tasas de interés, incluso cuando el mandatario renovó sus llamados para que el banco central haga eso mismo.

"El presidente ni una sola vez me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto", declaró Kevin Warsh, exalto funcionario de la Fed, ante preguntas del Comité Bancario del Senado. "Tampoco aceptaría hacerlo si me lo hubiera pedido. ... Seré un actor independiente si se confirma mi nombramiento como presidente de la Reserva Federal".

Los comentarios de Warsh llegaron apenas unas horas después de que Trump, en una entrevista en CNBC, fuera consultado sobre si se sentiría decepcionado si Warsh no recortaba las tasas de inmediato y respondiera: "Sí, lo estaría".

Las declaraciones subrayan el desafío que enfrenta Warsh, de 56 años, financista y exmiembro de la junta de gobernadores de la Fed, a quien Trump nombró en enero para reemplazar al actual titular de la institución, Jerome Powell. Demócratas del comité acusaron a Warsh de cambiar de postura sobre las tasas de interés a lo largo de los años, respaldando tasas más altas bajo presidentes demócratas y promoviendo recortes durante el tiempo de Trump en el cargo. Los inversionistas siguen de cerca la audiencia para ver cómo Warsh equilibra las exigencias de Trump mientras sube la inflación y la guerra en Irán impulsa el precio de la gasolina.

Una inflación más alta suele llevar a la Fed a subir las tasas, o al menos a mantenerlas sin cambios, en lugar de recortarlas. Cuando la Fed modifica su tasa clave, puede afectar las hipotecas, los préstamos para automóviles y el endeudamiento de las empresas.

Sin embargo, el relato de Warsh fue cuestionado por el senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona, quien señaló que reportajes de The Wall Street Journal el año pasado concluyeron que Trump había instado a Warsh a reducir las tasas.

"¿Quién está mintiendo aquí? ¿Usted o el presidente?", preguntó Gallego.

Respondió Warsh: "Creo que esos reporteros necesitan mejores fuentes".

Pese al intercambio, la audiencia no pareció impulsar la nominación de Warsh, que se ha retrasado por una investigación del Departamento de Justicia sobre Powell, a raíz de un breve testimonio que el funcionario dio en junio pasado ante el mismo panel sobre la renovación de un edificio.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte e integrante del comité, reiteró el martes que no votará por Warsh hasta que cierre la investigación. Con el comité estrechamente dividido y todos los demócratas en contra de su nominación, la oposición de Tillis basta para bloquearla.

"Tenemos que concluir esta investigación", dijo Tillis, "para que yo pueda respaldar su nominación".

Tillis ya había dicho que los siete republicanos del comité firmaron una carta en la que sostienen que Powell no cometió un delito cuando testificó ante el panel en junio pasado. Fiscales federales, encabezados por la fiscal federal adjunta Jeannine Pirro, investigan el testimonio por posible perjurio, aunque un juez afirmó el mes pasado que no ofrecieron pruebas de ello cuando anuló citaciones que Pirro había emitido.

Fiscales asignados por Pirro, incluso tan recientemente como la semana pasada, buscaron acceso al proyecto del edificio de la Fed, pero se les negó la entrada, lo que revela que el gobierno de Trump no ha cambiado de rumbo pese a la oposición de miembros de su propio partido que son esenciales para la confirmación de Warsh.

En sus declaraciones iniciales, Warsh dijo al Comité Bancario del Senado que uno de sus principales objetivos sería combatir la inflación.

"El Congreso le encomendó a la Fed la misión de garantizar la estabilidad de precios, sin excusas ni ambigüedades, sin argumentos ni angustias", manifestó Warsh. "La inflación es una elección, y la Fed debe asumir la responsabilidad por ella".

Warsh quedaría en una posición difícil si es confirmado. La inflación está empeorando, lo que hace mucho más complicado que la Fed implemente los recortes de tasas que Trump busca. El conflicto también podría desacelerar la economía, así como la contratación. Y si Warsh finalmente llega a presidir la institución, bien podría encontrarse con que su antecesor, Powell, siga sentado en la junta, un arreglo incómodo que no ocurre desde finales de la década de 1940.

Warsh declaró que la independencia política de la Fed es "esencial" y que el banco central no se vio amenazado cuando "los funcionarios electos —presidentes, senadores o miembros de la Cámara de Representantes— expresan sus opiniones sobre las tasas de interés". Trump ha instado repetidamente a Powell a recortar la tasa clave de la Fed desde su nivel actual de alrededor de 3,6% hasta 1%, una postura que casi ningún economista comparte.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, afirmó que Trump no solo ha expresado sus opiniones sobre las tasas, sino que ha intentado despedir a una gobernadora de la Fed y está investigando a Powell.

"El Senado no debería estar ayudando e instigando la toma ilegal de control de la Fed por parte de Donald Trump al instalar como presidente a su títere elegido", declaró el martes.

Warren también señaló que Warsh no ha revelado todas sus tenencias financieras, que incluyen inversiones en empresas emergentes y compañías privadas, ni el tamaño de esas participaciones. Por ejemplo, Warsh ha dicho que tiene participaciones en SpaceX y Polymarket, pero no ha indicado cuán grandes son esas inversiones.

Warren acusó a Warsh de no cumplir con los requisitos de ética. Warsh sostuvo que la Oficina de Ética Gubernamental ha dado el visto bueno a su plan de vender todos sus activos dentro de los 90 días posteriores a su confirmación.

La turbulencia podría hacer que una eventual transición de Powell a Warsh sea inusualmente agitada para el banco central más decisivo del mundo, que históricamente ha experimentado transferencias de poder sin contratiempos. Si el cambio de liderazgo resultara accidentado, podría inquietar a los mercados y elevar las tasas de interés de más largo plazo.

El mandato de Powell termina el 15 de mayo. Dijo el mes pasado que permanecería como director de la institución hasta que se nombre a un sucesor. Powell también cumple un mandato separado como miembro de la junta de la Fed, hasta enero de 2028. Los presidentes de la Fed suelen dejar la junta cuando concluyen sus períodos al mando de la entidad, pero Powell dijo el mes pasado que permanecería en la junta, incluso si se aprueba a un nuevo titular, hasta que concluya la investigación.

Trump dijo que despediría a Powell si intentara permanecer en la Fed. Sin embargo, el intento previo de Trump de destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, ha quedado trabado en los tribunales. Durante los alegatos orales en enero, una mayoría de jueces de la Corte Suprema pareció inclinarse por mantener a Cook en el banco central.