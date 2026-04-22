Edgardo del Rincón es nombrado nuevo CEO de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manuel Romo presentó su renuncia a la dirección general de Banamex y en su lugar llegará Edgardo del Rincón.

Los consejos de administración anunciaron hoy el nombramiento tras la decisión de Romo de presentar su dimisión para dedicarse a proyectos personales particularmente centrados en temas de desarrollo social.

“Después de casi siete años al frente de Banamex, cierro un ciclo profesional con profundo orgullo por lo que logramos. Me voy enormemente agradecido con su gente y con su extraordinario equipo de dirección. Dejo un grupo financiero sólido, bien posicionado y en crecimiento. Con Fernando como accionista de referencia, Banamex queda en las mejores manos, avanzando hacia su desincorporación de Citi y con una estrategia clara para su futuro”, refirió Romo.

Romo permanecerá como CEO hasta el 1 de junio de 2026.

"Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno", celebró Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex.

Edgardo del Rincón cuenta con 40 años de experiencia bancaria, incluyendo una etapa previa en Banamex de 34 años, donde ocupó varias posiciones de liderazgo en la Banca de Consumo, previo a desempeñarse como Director General de la Banca de Consumo y Director General Adjunto del Grupo Financiero durante más de cuatro años.

Del Rincón comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias. Ha sido Director General de Banco del Bajío desde 2019.

“Estoy feliz de regresar a Banamex, una institución que por más de tres décadas me acobijó y que considero mi casa. Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico, impulsando nuestra transformación tecnológica y digitalización, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia en cada segmento y lograr los mejores resultados financieros para nuestros inversionistas", explicó el futuro directivo.