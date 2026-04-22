Utilidad de Banorte alcanzó los 15 mil 458 millones de pesos en primer trimestre del 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Financiero Banorte realizó su primer reporte trimestral de resultados de 2026 en el Estadio Banorte, a 51 días de la inauguración del Mundial 2026 y reveló que durante el primer trimestre del año la utilidad del grupo tuvo un crecimiento del 1%, lo que representa 15 mil 458 millones de pesos

En la conferencia de prensa desde el Coloso de Santa Úrsula, cuya remodelación financió, José Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, destacó que, en los últimos años, el deporte se ha convertido en una apuesta para la entidad financiera, a la que buscan sumarse como “socios estratégicos”.

“En Banorte, entendemos el deporte como un punto de encuentro (...) Para nosotros no es solo un patrocinio, es visión de país.”, afirmó.

Además de financiar la remodelación del Estadio Banorte, con una inversión estimada en más de 3 mil 500 millones de pesos, la entidad financiera también ha invertido en la Liga Mexicana de Beisbol Banorte; en el automovilismo en México, a través del Gran Premio de la Fórmula 1; y en el fútbol americano con los partidos que organiza la NFL en México.

Banorte también participa con inversiones en disciplinas como salto ecuestre y atletismo, al organizar carreras. “Construimos un ecosistema que conecta identidad, proyección global y experiencia, participando activamente en espacios donde millones de mexicanos y mexicanas viven emociones que nos unen”, enfatizó Ramírez, poniendo como ejemplo el Estadio Banorte.

“Con capacidad para más de 87 mil asistentes y celebrar más de 300 eventos por año, el Estadio Banorte envuelve a los aficionados en una experiencia de primer nivel mundial”, resaltó.

Informe primer trimestre 2026

Además, Ramírez compartió los logros de los que Banorte se enorgullece en el primer trimestre de 2026, en el que la Cartera de Crédito Vigente creció 6% en su comparación anual, sumando 1,255,392 millones de pesos.

Al cierre del trimestre, la Cartera de Crédito al Consumo creció 11%, al presentar incrementos anuales en todos sus rubros: Crédito Automotriz 30%, Tarjeta de Crédito 14%, Crédito de Nómina 12% y Crédito Hipotecario con 6%.

Las Carteras de Crédito Comercial y Corporativo crecieron 6% y 2%, respectivamente, respaldadas por necesidades operativas de corto plazo en diferentes sectores y ajustes en estructuras financieras para optimizar costos. Por su parte, los créditos PyMEs incrementaron 7% en el año.

Al cierre del trimestre, la captación integral del sector banca se expandió 5% respecto al mismo periodo del año anterior, registrando 1,260,708 millones de pesos.

El índice de morosidad se ubicó en 1.4%, uno de los más bajos de la banca, lo que de acuerdo con Banorte “refleja el enfoque en el riesgo selectivo y los estrictos controles de originación, prevención, mitigación, y cobranza”.

Banorte anticipa crecimiento de la economía con Mundial 2026

“Creemos que a diferencia del 2025 donde el principal motor de crecimiento fueron las exportaciones, en este 2026 se estarán nivelando esos indicadores de crecimiento en donde el consumo y la inversión deberían también contribuir a la economía”, afirmó Alejandro Padilla, Economista en jefe de Grupo Banorte.

También mencionó que el efecto potencial del Mundial sobre la economía mexicana podría ser entre 42 y 62 puntos base, principalmente debido a la inversión en infraestructura en las tres ciudades sede.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de Banorte consideraron que el Mundial 2026 será “una prueba de fuego” en la meta de conseguir transformar el consumo en los estadios con el uso del sistema “cashless”, es decir, sin efectivo.

Compartieron que en el partido inaugural entre México y Portugal hubo un crecimiento récord en las transacciones sin efectivo del 68%, que se tradujo en 22 millones de pesos. El récord previo era de 10 millones de pesos en 2024. En el estadio hay dos mil 200 terminales de punto de venta habilitadas para la experiencia futura.

En este sentido, desde Banorte aseguraron que no solo buscan cambiar el sistema para eliminar el uso del efectivo en los estadios, sino crear una plataforma totalmente digital para experiencias masivas, con la utilización de tarjetas recargables para las personas que no están integradas en el sistema financiero.

Ante la pregunta de cuánto le deja a Banorte el patrocinio en deportes, Marcos Ramírez subrayó que se trata de una estrategia con la que buscan afianzar la confianza de sus clientes y ganarse la fidelidad de los más jóvenes. “Es una inversión a futuro en el reconocimiento de marca”, aseguró.

A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026, la conferencia terminó con un recorrido por las instalaciones en el que se observó el avance en la remodelación. Directivos de Banorte no dieron una fecha clara de termino de las obras y aseguraron que lo que falta son “detalles”, responsabilidad del Grupo Ollamani, ajeno al banco.