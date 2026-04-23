Los futuros de Wall Street retroceden, la guerra con Irán lleva el crudo sobre los 100 dólares

Una persona mira una pantalla con el índice Nikkei de Japón en el edificio de una firma financiera el jueves 23 de abril de 2026, en Tokio. Foto: AP

HONG KONG (AP) — Wall Street devolvió parte de sus ganancias esta semana y los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril el jueves, mientras las perspectivas de paz en Irán seguían siendo inestables.

Los futuros del S&P 500 perdieron un 0,4% antes de la campana de apertura, un día después de alcanzar un récord de 7.137,90. Los futuros del promedio industrial Dow Jones cayeron un 0,6%, mientras que los futuros del Nasdaq, también tras un máximo récord, bajaron un 0,4%.

Una creciente sensación de inquietud sobre las perspectivas de un fin de la guerra con Irán, que está en su octava semana, está pesando sobre el ánimo de los inversionistas, ya que no está claro cuándo se realizará otra ronda de conversaciones de paz. Irán ha disparado contra barcos en el estrecho de Ormuz a pesar de la extensión de un alto fuego por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los precios mundiales de la energía se han disparado por el impacto energético de la guerra con Irán. El crudo Brent, el referente internacional, subía 1,27 dólares la primera hora del jueves, a 103,18 dólares por barril. Estaba alrededor de 70 dólares por barril antes de que la guerra con Irán comenzara a finales de febrero.

El crudo de referencia de Estados Unidos subió 1,21 dólares a 94,17 dólares por barril.

A medida que se desvanecen las esperanzas de una resolución entre Estados Unidos e Irán y las conversaciones de paz se estancan, el mercado petrolero “tiene que volver a fijar el precio de las expectativas”, señalan los estrategas del banco ING, Warren Patterson y Ewa Manthey, en una nota de investigación.

“Si no se logra ningún avance, el mercado se volverá cada vez más insensible al ruido ya los titulares que han dictado recientemente la acción de los precios”, escribieron.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra, sigue en gran medida paralizado, y la probabilidad de su reapertura se debilitó después de que la Guardia Revolucionaria de Irán se apoderara de dos de los tres barcos que atacaron.

En las operaciones bursátiles, Tesla se desplomó más de un 3% durante la noche después de que la empresa de autos eléctricos de Elon Musk superara las expectativas de Wall Street para el primer trimestre, pero anunciara una enorme inversión de gasto de capital de 25.000 millones de dólares para 2026. Parte de ese gasto se destinará a aumentar la producción de sus robots Optimus, incluida una nueva fábrica en Texas, dijo la empresa.

American Airlines se sumó el jueves a otras aerolíneas al recortar las expectativas de desempeño este año debido al aumento de los costos del combustible para aviones. Las acciones de American bajaron antes de la campana de apertura, aunque sus pérdidas fueron menores de lo esperado y registraron ingresos sólidos.

En Europa al mediodía, el DAX alemán perdió un 0,5%, mientras que el CAC 40 en París subió marginalmente un 0,1%. El FTSE 100 británico cayó un 0,7%.

Los mercados de Japón y Corea del Sur tocaron brevemente nuevos récords, impulsados ??por compras de acciones tecnológicas. El Nikkei 225 de Tokio perdió un 0,8% y se ubicó en 59.140,23, después de superar el nivel de 60.000 por primera vez en la historia.

El Kospi de Corea del Sur cerró con un alza del 0,9% en 6.475,81, tras superar brevemente los 6.500. El gobierno informó una tasa de crecimiento económico anual del 1,7% para el trimestre de enero a marzo, mejor de lo esperado, impulsada por fuertes exportaciones, en particular de chips de computadora utilizados en el auge de la inteligencia artificial.

El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1% a 25.915,20, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 0,3% a 4.093,25.

El S&P/ASX 200 de Australia descendió un 0,6% a 8.793,40.

El Taiex de Taiwán perdió un 0,4% y el Sensex de India se hundió un 1%.