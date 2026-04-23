Netflix pierde; accionistas de Warner Bros avalan compra de Paramount por 81 mil millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — Una megafusión Warner-Paramount de 81 mil millones de dólares ha recibido el sello de aprobación de los accionistas, lo que impulsa un acuerdo que podría remodelar enormemente Hollywood y el panorama mediático en general, acercándolo a la meta.

La compañía indicó que, según un recuento preliminar de votos realizado el jueves, la abrumadora mayoría de los accionistas de Warner Bros. Discovery votó a favor de vender todo el negocio a Paramount por 31 dólares por acción. Incluida la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111 mil millones de dólares.

Paramount, propiedad de Skydance, quiere comprar toda Warner. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que CBS, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+. La luz verde de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se convierta en realidad.

Pero todavía no es un hecho. La adquisición aún enfrenta revisiones regulatorias en curso. Warner ha dicho que espera cerrar la operación en algún momento del tercer trimestre fiscal.

Mientras tanto, los accionistas de Warner rechazaron el jueves una medida separada que detallaba pagos posteriores a la fusión para ejecutivos de la empresa.

La búsqueda de Paramount por Warner ha estado lejos de ser un camino sin sobresaltos. Y aunque el consejo de Warner ahora respalda la fusión con Paramount, no siempre estuvo dispuesto a entrar en este matrimonio en particular.

A finales del año pasado, Warner rechazó los acercamientos de Paramount para, en su lugar, cerrar un acuerdo de estudio y streaming de 72 mil millones de dólares con Netflix. Paramount, por su parte, acudió directamente a los accionistas con una oferta hostil para tomar el control de toda la compañía, incluido el negocio de cable que Netflix no quería.

Las tres empresas pasaron meses enfrentándose públicamente por quién tenía la mejor oferta sobre la mesa. El consejo de Warner respaldó repetidamente la propuesta de Netflix. Pero, finalmente, Paramount ofreció más dinero y Netflix se retiró abruptamente de la contienda en lugar de prolongar la pelea.

Ese drama corporativo puede haber terminado ya, pero las implicaciones permanecen. Miles de actores, directores, guionistas y otros profesionales de la industria han expresado una “oposición inequívoca” al acuerdo, en una carta en la que sostienen que una mayor consolidación provocará pérdidas de empleo y menos opciones para cineastas y espectadores.

El Comité por la Primera Enmienda de Jane Fonda calificó el jueves la votación de los accionistas de Warner para avanzar con la fusión como un “grave revés”, pero sostuvo que la “lucha está lejos de terminar”. En un comunicado, el grupo defensor señaló esfuerzos pasados para impugnar la consolidación y afirmó que “no se debe permitir que un puñado de poderosos a cargo de tomar decisiones reconfigure silenciosamente los medios, la cultura y la vida creativa estadounidenses sin rendir cuentas”.

Algunos legisladores también han dado la voz de alarma. En una audiencia de “foco” sobre la fusión celebrada en Washington la semana pasada, el senador demócrata Cory Booker manifestó que no estaba en juego “solo un acuerdo corporativo”, sino “quién controla las noticias, quién controla el entretenimiento, quién controla la narrativa”.

La fusión uniría a dos de los cinco estudios tradicionales que aún quedan en Hollywood. También juntaría dos grandes plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max, y dos nombres importantes del panorama de noticias televisivas de Estados Unidos, CBS y CNN, además de muchas otras marcas y redes de entretenimiento.

Ejecutivos de las compañías sostienen que esto será una buena noticia para los consumidores, quienes, según dicen, tendrán acceso a bibliotecas de contenido más grandes, particularmente si HBO Max y Paramount+ se convierten en un solo servicio de streaming. Y el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha intentado tranquilizar a los cineastas con una garantía de ventana de exhibición en salas de 45 días y el objetivo de estrenar 30 películas al año entre Paramount y Warner, que según ha dicho, seguirán operando por separado bajo una empresa combinada.

“Amo el cine y amo las películas”, dijo Ellison en CinemaCon la semana pasada. “Pueden contar con nuestro compromiso total”.

Pero el nuevo propietario también buscará recortar costos. Presentaciones regulatorias ya han indicado que eso incluiría despidos y la reducción de algunas operaciones superpuestas. Y los críticos se muestran escépticos sobre los beneficios para los consumidores, advirtiendo de precios más altos que podrían surgir en el streaming y, potencialmente, de una menor diversidad de contenido en el futuro.

Luego están las noticias. Desde que pasó a estar bajo la propiedad de Skydance hace menos de un año, CBS, propiedad de Paramount, ya ha visto cambios editoriales significativos, en particular con el nombramiento de la fundadora de Free Press, Bari Weiss, como editora en jefe de CBS News. Si la toma de control de Warner se concreta, muchos esperan cambios similares en CNN, que desde hace tiempo ha atraído la ira del presidente Donald Trump.

También se han acumulado otras preguntas sobre influencia política. El Departamento de Justicia y la dirección de la empresa han sostenido que la política no desempeñará un papel en el proceso regulatorio, pero el propio Trump se ha involucrado públicamente en ocasiones en el futuro de Warner, pese a dar marcha atrás respecto de lo que alguna vez sugirió que sería su papel personal. Trump también mantiene una relación cercana con la familia Ellison, en particular con el multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, quien ha puesto miles de millones de dólares sobre la mesa para respaldar la oferta de la empresa de su hijo.

Mientras tanto, Paramount ha asegurado dinero de varios fondos soberanos de inversión, incluido el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, así como fondos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, según presentaciones regulatorias. Pero esos inversionistas no tendrán derechos de voto en una futura fusión Paramount-Warner, señalaron los documentos. Paramount no ha especificado públicamente cuánto están aportando.

Otros países, incluidos reguladores europeos, examinan el acuerdo, y los estados también podrían intentar impugnarlo. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha sido particularmente vocal sobre la transacción y dijo que su estado la está investigando.

Las acciones de Paramount cayeron más de un 4% tras los resultados de la votación del jueves, y las de Warner Bros. también retrocedieron.