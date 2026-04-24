Desempleo en México repuntó en marzo y se ubicó en 2.4%: Inegi

En marzo del 2026, el empleo en México registró un retroceso al llegar a su mayor nivel desde 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada este viernes, en el mes pasado la Población Económicamente Activa (PEA) —personas de 15 años o más ocupadas o en busca de empleo— fue de 61 millones 645 mil 660.

Esa cifra significó una disminución de 222 mil 256 en comparación con los 61 millones 867 mil 916 reportados en febrero pasado.

En tanto, en marzo, la población ocupada (las personas que tienen un trabajo o actividad económica) llegó a 60 millones 151 mil 886, lo que significó una caída de 116 mil plazas frente a febrero.

Respecto a la población desocupada; es decir, los que no tienen trabajo, pero están disponibles y buscan uno, fue de un millón 493 mil 774.

Esas cifras indican que la tasa de desempleo nacional subió de 2.72% en febrero a 2.80% en marzo. Se trata de su nivel más alto desde julio de 2023.

El retroceso en las cifras del empleo se debió, según los resultados de la Encuesta, a la pérdida de plazas en la industria manufacturera y la construcción, así como el menor dinamismo en diversas ramas de los servicios, en particular los sociales y el transporte.

De acuerdo con la ENOE, en marzo de 2026, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 58.6%. Para marzo de 2025, fue de 59.3%.

La tasa de desocupación se situó en 2.4%. En el mismo mes de 2025, fue de 2.2?%.

La tasa de subocupación; es decir, el porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional, se estableció en 6.7%. En el tercer mes de 2025, fue de 6.6%.

En tanto, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8%. En igual mes de 2025, fue de 54.3?%.

La ENOE también marca que en marzo de 2026, la PEA fue de 61.6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.6?%.

Dicha cantidad significó un aumento de 558?mil personas en relación con marzo de 2025.