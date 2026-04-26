Profeco: 75 por ciento de gasolineras ajustaron precios de combustibles tras visitas de vigilancia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 75.7 por ciento de gasolineras ajustaron precios de combustibles durante visitas de vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó esta dependencia federal.

Del 13 al 24 de abril se verificaron 107 estaciones de servicio de 29 entidades, detalló en un comunicado.

En el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, la Profecto detectó que el 75.7 por ciento de estaciones visitadas se ajustó al precio acordado para el combustible regular y el diésel.

Las visitas se realizaron del 13 al 24 de abril en casi todas las entidades de la República, excepto en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

En 81 estaciones de servicio, distribuidas en 28 entidades del país, los proveedores ajustaron el precio de los combustibles por debajo del precio máximo de venta: el litro de gasolina regular en menos de 24 pesos y el de diésel lo ajustaron en promedio en 28.28 pesos, detalló la dependencia.

Informó que en otras 18 gasolineras donde se realizó el procedimiento de verificación para comprobar que los proveedores ajustaran su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, se colocaron lonas con el mensaje: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

Esta acción, señaló, se realizó luego de analizar la información solicitada a los distribuidores y comprobar que el precio no justificaba el margen de ganancia.

En esos establecimientos el precio de la gasolina regular excedía los 24.00 pesos y el del diésel los 29.00 pesos.

“Las lonas se colocaron en Aguascalientes (2), Ciudad de México (1), Coahuila (1), Estado de México (4), Guanajuato (2), Hidalgo (1), Morelos (1), Nayarit (2), Puebla (2), Querétaro (1) y Sinaloa (1). En otras ocho estaciones de servicio, en los estados de Coahuila, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, se colocaron sellos de advertencia por vender el litro de diésel por arriba de $28.30 pesos, pero en menos de $29.00 pesos”, enumeró la Profeco.

El pasado 22 de abril, recordó, el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28.00 pesos por litro de diésel.